Univerza na Primorskem bo dobila študij medicine, če bo postopek uspešen

Senat Univerze na Primorskem je na sredini seji sprejel vlogo za akreditacijo novega enovitega magistrskega študijskega programa medicina, ki ga bodo zdaj posredovali v presojo svetu Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis). Če bo akreditacija uspešna, naj bi študij za prve študente zaživel v študijskem letu 2027/2028.

Kot so sporočili z univerze, načrtujejo, da bi se v prvem letu programa vpisalo od 20 do 30 študentov, dolgoročni cilj pa je sto študijskih mest. Študij bo trajal šest let in bo potekal na fakulteti za vede o zdravju, ki bo program tudi izvajala.

Za potrebe novega študija medicine namerava univerza zgraditi nov, večnadstropni objekt v bližini Splošne bolnišnice Izola, ki bo ponujal okoli 6000 kvadratnih metrov uporabne površine. V pripravi programa so se povezali z zdravstvenimi zavodi po regiji, ki so že izrazili interes za sodelovanje in pridobitev statusa učnih baz.

Postopki za uvedbo študija tako za zdaj tečejo po načrtovani časovnici, so poudarili na Univerzi na Primorskem. Na Nakvisu bodo najprej preverili popolnost vloge, nato pa bo imenovana skupina strokovnjakov, ki bo pripravila poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo. Celoten postopek bo predvidoma zaključen v nekaj mesecih.

Univerza pri tem poudarja, da bo povečevanje vpisnih mest postopno, skladno z razvojem kadra, infrastrukture, raziskovalne podpore in partnerskih zdravstvenih ustanov, s katerimi bodo zagotavljali visoko kakovost izobraževanja in praktičnega usposabljanja bodočih zdravnikov.