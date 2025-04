V nadaljevanju preberite:

V drugem krogu rektorskih volitev na Univerzi v Ljubljani (UL) je zmagal kandidat veterinarske fakultete in dosedanji rektor UL Gregor Majdič, ki je prejel 54,48 odstotka veljavnih glasov. Njegova tekmica Irena Mlinarič-Raščan s fakultete za farmacijo je dobila 45,52 odstotka. Majdič bo največjo slovensko znanstveno in izobraževalno ustanovo vodil še do 30. septembra 2029.