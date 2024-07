Upravne enote bodo znova nemoteno delovale, pričakuje se gneča

Zaposleni na upravnih enotah so s sklenitvijo stavkovnega sporazuma, ki so ga njihovi predstavniki v petek podpisali z ministrom za javno upravo Francem Propsom, prenehali stavko. Vse upravne enote bodo tako danes spet nemoteno delovale.

Sporazum o načinu reševanja stavkovnih zahtev, ki sta ga na sindikalni strani podpisala predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk in predsednik konference sindikata upravnih enot Dragan Stanković, velja za vse upravne enote.

Čeprav bodo te z današnjim dnem spet nemoteno delovale, pa Verk ljudem svetuje, da upravno enoto, če ni nujno, obiščejo kak drug dan, saj bo prvi dan po stavki na upravnih enotah najverjetneje izredno velik obisk.

Na večini upravnih enot so stavko začeli 13. marca, sprva v obliki stavkovnih sred, s 15. majem pa so na delu upravnih enot stavko še zaostrili in je ta potekala vsakodnevno. S stavko so zahtevali dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov zaposlenih na enotah z nazivi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in povečanje kadrovskega načrta na določenih enotah.

Sporazum vključuje zavezo o dodatnem nagrajevanju nadpovprečno obremenjenih zaposlenih na upravnih enotah, tistih zaposlenih, ki bodo pomagali pri odpravljanju zaostankov, in zaposlenih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence. Nagrajevanja bo potekalo v obliki delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, skladno z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa, da lahko javni uslužbenci iz tega naslova dobijo do 20 odstotkov osnovne plače.

Ob tem je v sporazum vključena napoved dviga plač v okviru plačne reforme. Zaposlenim na upravnih enotah bi se plače dvignile za tri ali štiri plačne razrede, odvisno od delovnega mesta. Vlada pa je v okviru stebrnih pogajanj predlagala tudi novi delovni mesti referent in višji referent, ki bosta sistemizirani izključno na upravnih enotah.

Delovna mesta referentov, višjih referentov, svetovalcev ter višjih svetovalcev se bo sistemiziralo le v najvišjih dveh nazivih. Vlada pa se s sporazumom tudi zavezuje, da bo zagotovila dodatne kvote dovoljenih zaposlitev, pri čemer bo ministrstvo za javno upravo pred tem skupaj z načelniki na novo opredelilo prioritete zaposlovanja.