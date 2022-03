V slovenskih osnovnih šolah trenutno 131 ukrajinskih otrok

Vlada je na današnji seji sprejela uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam za začasno zaščito. Magistrica Katarina Štrukelj je pojasnila, da je uredba izvedbeni akt pravic, ki so določene v zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb.

Na novinarski konferenci so po današnji seji Vlade RS u uredbi spregovorili ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec, direktorica Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov mag. Katarina Štrukelj in Damijan Roškarič, višji kriminalistični inšpektor specialist iz UKP GPU:

Štrukljeva je pojasnila pravice. Kot prvo, gre za pravice do nastanitve in prehrane v nastanitvenem centru. Osebe z začasno zaščito, ki ne morejo bivati na zasebnem naslovu oziroma pri zasebnikih, imajo pravico do bivanja v centru. Tam jim bo omogočena prehrana, imeli bodo pravico do žepnine, ki se bo izplačevala mesečno.

Tisti, ki imajo možnosti bivanja pri zasebnikih oziroma sorodnikih, ki pa ne bodo imeli sredstev za preživljanje, bodo lahko vložili vlogo pri našem uradu za denarno pomoč. V uredbi je natančno določeno, kje morajo vlogo izpolniti, »mi bomo vloge objavili na naših spletnih straneh in kaj morajo k njej priložiti«. Oseba, ki ne bo imela prejemkov, bo lahko vložila vlogo za pomoč za bivanje, sklenjena bo neka pogodba z zasebnikom ali pa bo pri prijateljih neki dogovor, kjer bodo opremljeni stroški. Tudi k tej vlogi bo treba dati ustrezna zagotovila, vse to pa bo objavljeno na spletnih straneh urada,« je pojasnila Katarina Štrukelj.

Vse osebe imajo prost dostop na trg dela, imajo pravice do vključitve v vse izobraževalne sisteme, tudi v vrtce, do združevanja družine, do brezplačne pravne pomoči. »Obveščanja o pravicah in dolžnostih – urad bo v obliki brošur objavljal informacije o tem, kako dostopati do določenih institucij in pravice do pomoči pri uveljavljanju teh pravic, kar se nanaša na vključitev v ZIP (Začetno integracijo priseljencev), kar pomeni tudi v tečaje slovenščine. Vse vloge bodo natančno in podrobno razložene na naših spletnih straneh.«

Begunci na železniški postaji Zahony, ob ukrajinski meji. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ministrica Kustec je povedala, da je sistem postavljen zelo vključujoče, na vseh in ob vseh priložnostih materam z otroki dajejo informacije o tem, da jih vključujemo v vrtce, šole, tudi na fakultete. Kar je pomembno, da v prvih dneh otrokom omogočimo čim bolj običajno življenje, šolske in vrtčevske prostore pa kot tiste, kjer se bodo počutili varne in kot del družbe, kjer bodo začasno prebivali.

Trenutno v osnovnih šolah 131 ukrajinskih otrok

»V vsej državi je v OŠ 131 otrok v 64 šolah, praviloma gre za enega ali dva otroka v posamezni šoli, imamo eno šolo v Ormožu, kjer je 13 otrok, večje število otrok se trenutno vključuje tudi v logaško osnovno šolo.« Po besedah ministrice je pomembno, da se takoj vzpostavi stik otrok, staršev in tistih, ki jim nudijo zaščito, s samo šolo; ta bo namreč dala ustrezna navodila, kako sistem vključevanja poteka.

»Za preostale informacije in storitve bo poskrbel zavod za šolstvo, ki bo neposredno posredoval nekaj smernic v zvezi s temi procesi, podana bo informacija, kako opraviti prvi pogovor z otroki in starši, potem pa tudi prek individualnega načrta vključevati otroke v šole, pa tudi kako intenzivirati učenje slovenščine in vključevanje v samo družbo. Treba bo skrbeti za posebno psihosocialno pomoč, ki jo ti otroci zagotovo potrebujejo. Slovenija vstopa v to primerljivo z drugimi državami članicami EU in s predstavniki evropske komisije (EK). Osebno sem v stalnem kontaktu z veleposlanikom Ukrajine v Sloveniji in tudi z ukrajinskim ministrom za izobraževanje, ko je to seveda mogoče. Danes sprejeta uredba zagotavlja begunskim otrokom varno učno in širše družbeno okolje, odpira vrata vsem, da pridejo v šole.«

Roškarič je dejal, da »v policiji se zavedamo, da so državljani Ukrajine zaradi razmer, v katerih so se znašli, še posebej ranljivi in lahko postanejo žrtve trgovine z ljudmi in drugih uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Prepričan sem, da lahko to preprečimo; zato policija izvaja aktivnosti v okviru delovanja medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi, naše aktivnosti so usmerjene k ozaveščanju in informiranju državljanov Ukrajine o trgovini z ljudmi. K tem aktivnostim pa bodo v izvajanje povabljeni tudi predstavniki civilne družbe, nevladnih organizacij, tistih, ki delujejo na področju boja proti trgovini z ljudmi.«

Te aktivnosti so usmerjene tudi v prepoznavo morebitnih žrtev trgovine z ljudmi in drugih žrtev uradno pregonljivih dejanj.