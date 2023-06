Uroš Urbanija pred odhodom s TVS odpustil urednico

Direktor TVS Uroš Urbanija je danes urednici uredništva oddaj o kulturi Zemiri A. Pečovnik dal izredno odpoved delovnega razmerja, poroča portal N1. Direktor, ki se mu dnevi na čelu javne televizije iztekajo, naj bi v urednico izgubil zaupanje.

Na dogajanje se je že odzvala ministrica za kulturo Asta Vrečko. Na družbenih omrežjih je zapisala, da je »nedopustno in nedostojno, da direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija, pred imenovanjem novega vodstva izvaja še zadnje kadrovske čistke na RTV ter odpušča vse glasove, ki so se zoperstavili njemu in v.d. generalnega direktorja ter opozarjali na slabe razmere v hiši.« Po njenem mnenju se »s tem povzroča nadaljnja škoda RTVS. Če je bil kje kakšen kanček dvoma o tem, kakšen je bil politični plan tega vodstva RTVS, potem je s temi dejanji brez dvoma odpravljen.«

Zganila se je tudi civilna družba. Inštitut 8. marec je na facebooku zapisal: »Danes je odpoved pogodbe o zaposlitvi dobila Zemira A. Pečovnik. Urednica uredništva oddaj o kulturi na RTV. Pred tem je dobila ustni opomin, ker je 'dovolila', da je po koncu kulturne proslave ob Prešernovem dnevu na oder stopila Svetlana Makarovič in recitirala eno izmed svojih pesmi. Odpoved je dobila, ker razume pojem uredniške avtonomije. Ker razume pravico javnosti do obveščenosti. Ker svoje delo opravlja strokovno. Stojimo za Zemiro A. Pečovnik. Tako kot so zaposleni na RTV stali za Sašo Kranjcem. Pol leta kasneje. Iz istih razlogov. Vsi smo Zemira.«

Pečovnikova naj bi že napovedala tožbo, po poročanju medijev pa naj bi Urbanija nameraval odpustiti tudi voditelja tv Dnevnika Sašo Krajnca, ki je bil do vodstva RTVS, ki ga je nastavila vlada Janeza Janše, večkrat odkrito kritičen.