Preobrat v koaliciji, po glasovalnih zapletih v polno uskladitev transferjev

Tudi po drugem dnevu preverjanj, sestankov in posvetovanj konsenza vodij poslancev o tem, kaj se je zgodilo pri sredinem večernem glasovanju o opozicijskem dopolnilu o polnem uskladitev socialnih transferjev, ni. Programska in strojna oprema sta – kot priznavajo vsi – res zabeležili drugačen rezultat, a ključno vprašanje je zakaj. »Zaplet je posledica zlorabe,« je zatrdil vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj in se vprašal, da je vprašanje le, ali je bila ta namerna ali nenamerna.

Neuradno naj bi namreč poslanci Gibanja Svobode ob glasovanju – to je bilo res večinsko odklonilno – odstranjevali svoje kartice, ki beležijo prisotnost, in pritiskali tudi druge gumbe. Tega v Gibanju Svoboda sicer niso priznali. »Težave z glasovanjem so se v tej hiši že dogodile, vedno smo jih znali razrešiti na pameten, razumljiv, predvsem pa že prej dogovorjen in predpisan način,« je dejal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec pa je to, da so štirje poslanci Levice odstranili svoje kartice javno potrdil. Poslanec Miha Kordiš pa je amandma podprl.

Kako naprej, so vodje poslancev preložili tako na predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki je poslancem sporočila, da bodo glasovanje ponovili. »Vzrok nedelovanja nima pomena,« je zatrdila.

V SDS in NSi so že vnaprej napovedali, da bodo ponovitev glasovanje obstruirali. Vodja poslancev SDS Jelka Godec je napovedala, da bi lahko pri tem vztrajali še naprej. Pred odhodom iz dvorane pa je zatrdila, da še danes nimajo mnenja uradnega proizvajalca naprave, zakaj je do tega neskladja prišlo.

A v drugo je nato prišlo preobrata in vseh 53 koalicijskih poslancev je nato v drugo podprlo uskladitev socialnih reansferjev v celoti. Vsi proračunski dokumenti so tako sprejeti.