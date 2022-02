Ustavno sodišče zadržalo dvig plačnega stropa za zdravnike

Ustavno sodišče je, do končne odločitve o zadevi, zadržalo izvajanje 48. člena PKP10 oziroma zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19, ki določa, da lahko zdravniki in zobozdravniki za obdobje do 31. decembra 2022 dosežejo 63. plačni razred. Tako zanje kot za preostale javne uslužbence je »strop« zdaj pri 57. plačnem razredu.

Pobudo za oceno ustavnosti so vložili predstavniki petih central reprezentativnih sindikatov. Kot eno od utemeljitev za zadržanje do končnega odločanja v zadevi je ustavno sodišče zapisalo, da bi lahko nastale težko popravljive posledice, če bi se 48. člen izvrševal, a bi se v ustavnosodni presoji izkazalo, da je bil sprejet v protiustavnem postopku in bi ga ustavno sodišče razveljavilo.

Izvrševanje izpodbijane odločbe bi, kot so zapisali ustavni sodniki, pomenilo, da se spreminjajo temelji plačnega sistema javnih uslužbencev, katerih cilj je uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih.

Zakonodajalec ima kljub zadržanju možnost, da tistim zdravnikom, ki so obremenjeni zaradi zdravljenja bolnikov s covidom-19, enako kot doslej pomaga z dodatki, so še zapisali.

Za ta sklep je glasovalo sedem sodnikov, proti sta bila dr. Klemen Jaklič in Marko Šorli.

Kot je znano, je bil izpodbijani člen temelj za pogajanja med ministrstvom za zdravje in zdravniškim sindikatom, pri katerem so se v osnutku dogovorili za najmanj 26-odstotni dvig plač.