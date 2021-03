V Braziliji še naprej narašča število novookuženih

KLJUČNI POUDARKI: Ema bo predvidoma danes odločila o varnosti cepiva AstraZeneca.

Predvidoma v ponedeljek bodo na Tajvanu začeli cepilno kampanjo s cepivom podjetja AstraZeneca, besede tajvanskega ministra za zdravje navaja Reuters. 117.000 doz cepiva AstraZenece je na Tajvan prispelo v marcu, ta teden pa je njihovo uporabo odobril pristojni tajvanski regulator. Med prvimi bodo na Tajvanu, kjer pričakujejo deset milijonov doz cepiva AstraZenece, cepili zdravstvene delavce.V Braziliji so včeraj potrdili več kot 90.000 novih primerov okužbe, kar je največ doslej. Medtem ko se zdravstvena kriza zaostruje, pa brazilski predsednikvztraja v zanikanju nevarnosti virusa. Včeraj je bil, denimo, »srečen«, da se na ulicah zbirajo nasprotniki ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa, piše tiskovna agencija Reuters. V približno 211-milijonski Braziliji so doslej potrdili več kot 11,6 milijona primerov okužb. Umrlo je skoraj 285.000 ljudi, od tega včeraj 2648, kar je drugo najvišje število smrti oseb s covidom-19 v enem dnevu. Bolsonaro je sicer pred kratkim napovedal imenovanje četrtega ministra za zdravje v času epidemije – generalabo predvidoma nasledil zdravnikEvropska agencija za zdravila (Ema) bo predvidoma danes sporočila končno odločitev glede varnosti cepiva proti covidu-19 družbe AstraZeneca. V torek so sicer dejali, da je od cepiva več koristi kot tveganj, podobno so v sredo sporočili tudi iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).​Več držav EU, med njimi tudi Slovenija, je preventivno ustavilo cepljenje s tem cepivom po pojavu krvnih strdkov pri cepljenih osebah. O AstraZeneci bo odločil Emin odbor za varnost (PRAC), ki ga sestavljajo strokovnjaki iz vseh članic EU in še drug strokovnjak. Emin strokovnjakje pojasnil, da med drugim preučujejo rezultate kliničnih preizkusov, epidemiološke podatke, tudi o pojavu krvnih strdkov, ter delež cepljenih v posameznih državah.