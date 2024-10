V četrtek popoldne bodo padavine z nevihtami zajele vso državo

Tudi danes bodo temperature ozračja še vedno prijetno visoke: najvišje dnevne bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Zmerno do pretežno oblačno bo, čez dan se bo marsikje delno razjasnilo, napoveduje Agencija republike Slovenija za okolje (Arso). Predvsem na zahodu bodo še vztrajale krajevne padavine. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne nekoliko okrepil.

Jutri bo na vzhodu sprva še nekaj jasnine, čez dan bo oblačnost od zahoda spet naraščala. V severozahodni Sloveniji bo že zjutraj deževalo, popoldne se bodo padavine s posameznimi nevihtami okrepile in širile proti vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, drugod okrepljen jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj Celzija. Kot na svoji spletni strani navaja Neurje.si, Lahko še ves teden računamo na višje in nadpovprečne temperature.

Zvečer bo ob prehodu fronte zapihal okrepljen veter severnih smeri, ponoči na Primorskem večinoma šibka burja.

Danes bodo padavine večinoma ponehale, le na območju Alp in Gorskega Kotarja bodo še krajevne plohe. Čez dan se bo marsikje delno razjasnilo. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu šibak do zmeren jugo. Jutri se bo od zahoda postopno pooblačilo, padavine bodo dopoldne predvsem v hribovitem svetu zahodno in južno od nas, popoldne pa se bodo padavine z nevihtami krepile in širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu okrepljen jugo, napoveduje Arso.

Konec tedna razjasnitev

Do petka zjutraj bo dež ponehal. Razjasnilo se bo, po nižinah bo ponekod megla ali nizka oblačnost. V petek bo večinoma sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer bo nastala kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

V soboto bo delno jasno, ponekod v notranjosti bo sprva precej nizke oblačnosti.