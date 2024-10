Dež odplaknil Pogačarjev lov na 25. zmago

Kaj lahko Tadeju Pogačarju na dirki Tre Valli Varesine prepreči 25. zmago v sezoni 2024? Odgovor na to vprašanje so dale vremenske razmere, zaradi katerih so morali 200,3 km dolgo preizkušnjo odpovedati.

V močnih padavinah so zjutraj v Lombardiji dirkale ženske, zmago je slavila Francozinja Cedrine Kerbaol (Ceratizit Wnt), Urška Žigart (Liv Alula Jayco) pa je končala na 31. mestu. Malo po poldnevu bi moral štartati tudi njen zaročenec Pogačar (UAE), a so začetek dirke prestavili na 12.35 ter traso skrajšali za dva zaključna kroga, z 200,3 na 168 km.

Karavana se je brez Primoža Rogliča, ki ga je njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe danes zjutraj umaknila s štartnega seznama, v dežju podala na pot, v pobeg je šlo šest kolesarjev, med katerimi je bil tudi eden od nevarnih Pogačarjevih tekmecev Enric Mas (Movistar). Ubežniki so imeli dobri dve minuti prednosti, ko se je dež še okrepil. Na cestah je bilo toliko vode, da varno dirkanje ni bilo več mogoče, zato se je po 57 kilometrih peloton ustavil, prireditelji pa so po dogovoru s kolesarji, ki jih je zastopal tudi Pogačar, odpovedali nadaljevanje dirke.

Tako Pogačar ostaja pri 24 letošnjih zmagah in tudi brez generalke za sobotno dirko po Lombardiji. V četrtek je sicer na sporedu še dirka Gran Piemonte, na kateri bosta nastopila Matej Mohorič in Matevž Govekar (oba Bahrain Victorious), a jo bodo, kot kaže, izpustili vsi trije kandidati za vrh na zadnjem spomeniku sezone Pogačar, Roglič in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step).