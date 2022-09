V Divači zgorela skladiščna šotora, škode za več kot 100.000 evrov

Ob železniški postaji v Divači sta v noči na torek zgorela dva skladiščna šotora. Prišlo je tudi do eksplozije. Gasilci so se z ognjem bojevali dobri dve uri. Kot so sporočili s koprske policijske uprave, je nastalo za več kot 100.000 škode. Kriminalisti so izključili možnost tuje krivde za požar.

Po poročanju Primorskih novic je šlo za dva skladiščna šotora, postavljena za visokim zidom, ob stanovanjski hiši in garaži. V enem so bili kuhinjski elementi in drugi kovinski izdelki, v drugem pa delovne rokavice. Ogenj je ogrozil tudi hišo, na kateri so zaradi vročine že počila stekla.

Ogenj povsem pogasili do jutra

Domačini so ogenj opazili, ko so slišali manjšo eksplozijo, po kateri se je požar začel hitro širiti. Gasilce so obvestili 40 minut po polnoči. Na kraj so najprej prispeli poklicni gasilci iz Sežane, nato pa še prostovoljci iz Divače, Lokve, Povirja in Senožeč, skupaj 34 posameznikov z desetimi vozili.

Najprej so zaščitili hišo in garažo, nato so začeli gasiti šotore. Pri teh je platno hitro pogorelo do konca, zaradi vročine se je zvila tudi kovinska konstrukcija. Ogenj so omejili ob treh ponoči, do jutra so ga popolnoma pogasili.

Vsebina skladišč je popolnoma pogorela, uničenih je bilo tudi 134 kvadratnih metrov strešne kritine na garaži, poročajo Primorske novice.

Kriminalisti so ugotovili, da je vzrok požara tehnične narave, so danes sporočili s koprske policijske uprave. Po neuradnih informacijah naj bi prišlo do kratkega stika na enem od dveh viličarjev, ki sta bila v požaru uničena.