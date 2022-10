V DZ imenovali predsednika in člane Knovsa

Poslanci DZ so na današnji seji s 60 glasovi za in nobenim proti izvolili člane Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki v tem mandatu DZ še ni bila imenovana. Predsednik komisije je postal Janez Žakelj, podpredsednik pa Jožef Horvat, oba iz poslanske skupine NSi. Poslanci SDS so pred glasovanjem odšli iz dvorane DZ.

DZ je tako potrdil odločitev kedem, pri čemer je poslanolegija predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, ki je število mest v Knovsu zmanjšal z devet na scem NSi namenil štiri mesta, tudi predsedniško in podpredsedniško. Koalicijske poslanske skupine Svoboda, SD in Levica pa bodo imele v komisiji vsaka po enega člana.

Za člane Knovsa so bili tako poleg predsednika Horvata in podpredsednika Žaklja izvoljeni tudi Teodor Uranič (Svoboda), Matej Tonin (NSi), Jernej Vrtovec (NSi), Predrag Baković (SD) in Nataša Sukič (Levica).

Horvat: Gre za začasno rešitev

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je ob tem poudaril, da gre za začasno rešitev. Takoj, ko bo poslanska skupina SDS v Knovs predlagala svoje člane, bo NSi v komisiji ohranila zgolj enega člana – podpredsednika, je poudaril.

Kot je znano, SDS ob začetku mandata aktualnega sklica DZ v Knovs ni imenovala svojih članov in predlagala kandidatov za vodenje komisije, saj se niso strinjali s sprejetim razrezom mest v delovnih telesih, po katerem je mesto predsednika komisije za nadzor javnih financ pripadlo NSi in ne njim. Prepričani so, da jim glede na velikost poslanske skupine pripada šest in ne pet predsedniških mest.

Ker so v poslanski skupini pri tej odločitvi vztrajali, komisija v tem mandatu sploh še ni bil ustanovljena. Da bi Knovs postal operativen, pa so se vodje poslanskih skupin na delovnem posvetu pri predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič v prejšnjo sredo dogovorili, da mesta SDS začasno prevzamejo poslanci NSi. V skladu s poslovnikom mora namreč v nadzornih komisijah imeti večino opozicija, prav tako ji pripada njihovo vodenje.