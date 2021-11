V evropskem parlamentu spet razprava o Sloveniji

Evropski parlament bo danes zvečer, predvidoma ob 18.15, na plenarnem zasedanju v Strasbourgu razpravljal o vladavini prava in temeljnih pravicah v Sloveniji. Razprava bo predvidoma osredotočena na zamudo pri imenovanju delegiranih tožilcev, medijsko svobodo in stanje demokracije.

Med konkretnimi temami bodo spletno nadlegovanje in grožnje novinarjem, pa tudi tako imenovane strateške tožbe za utišanje kritik in politizacija ključnih institucij. Tudi poročilo delegacije pod vodstvom nizozemske liberalke Sophie in 't Veld, ki je bila oktobra v Sloveniji, bo vsaj posredno vpliva na debato.

V enourni razpravi bo predvidoma nastopilo 29 poslancev, med njimi bodo Romana Tomc (EPP), Tanja Fajon (S&D), Irena Joveva (Renew), Milan Zver (EPP) in Klemen Grošelj (Renew). V imenu evropske komisije bo nastopil komisar za pravosodje Didier Reynders, za svet EU pa zunanji minister Anže Logar.

Zasedanje lahko spremljate na: V ŽIVO

Evropski parlament bo o resoluciji o Sloveniji glasoval predvidoma na decembrskem zasedanju. Zaradi imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev in odločitve o vnovičnem financiranju STA je pričakovanih manj kritik.