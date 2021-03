V Izoli manj ugodni pogoji za novo tovarno

Zakaj so se v Atlantic Grupi, pod katero sodi Droga Kolinska, odločili za nakup zemljišča pri Varaždinu, kjer bodo zgradili novo Argetino tovarno? Katere kriterije so upoštevali pri izbiri? Kaj jih je motilo v Izoli in kako na to gledajo na občini? Kateri so poglavitni trgi za prodajo Argetinih namazov?

Prednost hrvaške lokacije

V Izoli širijo industrijsko cono

»Občina Izola je pokazala razumevanje za naše potrebe in predloge, žal pa nam ni zmogla zagotoviti dokupa zemljišča in širitve ob obstoječi lokaciji, zaradi načrtovane nove lokalne ceste in siceršnje prometne ureditve v tem delu Izole,« so po odločitvi za gradnjo nove Argetine tovarne na Hrvaškem povedali v Atlantic Grupi. Na izolski občini pa povedo zgodbo nekoliko drugače.Hrvaška Atlantic Grupa, pod okrilje katere sodi tudi Droga Kolinska, se bo s proizvodnjo svojega paradnega konja – namazov Argeta – širila na novi lokaciji, v okolici Varaždina, za kar bodo namenili 50 milijonov evrov. Kot so poudarili, pa to ni napoved prihodnjega umika iz Izole, kjer tudi zaganjajo novo proizvodno linijo, v katero so vložili šest milijonov evrov. Podobno naložbo načrtujejo tudi v Argetini tovarni v Hadžićih v BiH. A obstoječi tovarni ne zadoščata za dolgoročno pokrivanje povpraševanja na trgu, kjer prednjači predvsem območje Balkana, pa tudi Avstrija (kjer dosegajo 40-odstotni tržni delež) in Švica (tretjinski tržni delež).»Na Občini Izola so nam ponudili pomoč pri pridobitvi zemljišča na drugi lokaciji, a v tem primeru bi bilo treba graditi tovarno popolnoma na novo, kar znatno poveča investicijo in spremeni osnovne predpostavke. Zaradi vsega navedenega smo se lotili analize različnih možnosti in študije upravičenosti investicije izgradnje nove tovarne ter na osnovi tega izbrali najustreznejšo lokacijo,« so nadalje obrazložili v Atlantic Grupi.Preden so se odločili za nakup zemljišča in gradnjo tovarne v občini Kneginec v bližini Varaždina, so proučili štirideset potencialnih poslovnih con. Med ključnimi parametri so upoštevali opremljenost zemljišča, prisotnost podobne industrije v coni – kar zagotavlja, da je okolje prilagojeno taki proizvodnji z infrastrukturo, čistilno napravo za odpadno vodo in prometno povezavo –, pa tudi bližino avstrijskega in nemškega trga, ceno zemljišča, zaposlitvene pogoje ter ugodnosti in subvencije občine oziroma države. »Vse dejavnike smo ponderirali in prišli do odločitve za investicijo na omenjeni lokaciji,« so navedli. Prihodnjo tovarno, za katero so kupili dobrih štiri hektare veliko zemljišče, naj bi zgradili do leta 2024. V njej bodo predvidoma zaposlili 150 ljudi. Za primerjavo: v Izoli – kjer sicer proizvajajo tudi kavo Barcaffè – je trenutno zgolj na programu Argete zaposlenih 143 proizvodnih delavcev, v razvoju, raziskavah in kakovosti pa še 15.»Z glavnim direktorjem Atlantic Droge Kolinskesmo se lani pogovarjali o njihovih širitvenih načrtih, za kar smo jim ponudili tudi del sosednje občinske zemlje. Poleg tega je v skladu z občinskim prostorskim načrtom predvidena tudi nova industrijska cona Livade, ki se nahaja za prihodnjim novim odsekom Južne ceste, v bližini obstoječe tovarne,« pa je dejal izolski župan. Po oceni vodje izolskega občinskega urada za prostor in nepremičninebi lahko že z dokupom sosednjih zemljišč – za kar bi sicer morali spremeniti prostorski akt – povečali tovarno za še enkrat toliko. Načrtovana nova cesta pa bo po njegovih besedah pomembna pridobitev zaradi povezave tega območja s hitro cesto.»Dejstvo pa je, da imajo zemljišča v Izoli določeno ceno in bi težko upravičili pred občinskim svetom, če bi jih zastonj ponujali zasebnemu kapitalu,« je še izpostavil župan. Poudaril pa je, da Droga Kolinska, poleg številnih delovnih mest, ohranja v Izoli razvoj in spremljajoče dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, kar je z vidika občine izjemno pomembno.