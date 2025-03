V Kamniku zidajo in čakajo na izpolnitev obljube

Zaradi povečanja števila zaposlenih, novih programov in zdravniških timov kamniški zdravstveni dom pesti prostorska stiska. Število zaposlenih se je od leta 2010 z okoli 130 povečalo na 230. Tudi to so razlogi, da so se odločili za ureditev mansarde objekta, v katero bodo preselili patronažne službe in psihologa.

V izpraznjenih prostorih bodo dve novi ambulanti družinske medicine in dve pripadajoči referenčni ambulanti. Spomnimo, da so pred dobrim letom potekali protesti, ker vlada v uredbi ni določila satelitskega urgentnega centra (SUC) v Kamniku.

Novi prostori bodo pripravljeni do poletja. Ocenjena vrednost naložbe, torej povezave osrednjega in južnega trakta zdravstvenega doma, ki ga gradi podjetje Gradnik, z opremo je slabih 670.000 evrov. Dobro polovico sredstev bo prispevalo ministrstvo za zdravje, 327.000 evrov pa Zdravstveni dom Kamnik.

Koncept satelitskih urgentnih centrov, kjerkoli že bodo, je vreden temeljite presoje ali spremembe, je prepričan Sašo Rebolj, direktor ZD Kamnik. FOTO: Dejan Javornik

Gre za nadaljevanje izvedbe projekta neizkoriščenih prostorov. Doslej so povezali severni trakt objekta z do takrat neurejeno mansardo, širitev prostorov fizioterapije nad garaže, pridobili so nove prostore za reševalno službo, družinske ambulante in center za krepitev zdravja. Pod prizidkom lekarne so večje prostore namenili medicini dela, uredili dodatne predavalnice v neizkoriščenih prostorih in dodatne pediatrične ambulante.

V Kamniku SUC ni predviden

Po načrtih ministrstva za zdravje naj bi do leta 2027 po državi zaživelo 15 satelitskih urgentnih centrov v zdravstvenih domovih v Postojni, Tolminu, Sežani, Idriji, Ilirski Bistrici, Šmarju, Sevnici, Kranju, Velenju, Litiji, Črnomlju, Škofji Loki in Domžalah ter skupni SUC občin Ivančne Gorice in Grosuplja, medtem ko v Kočevju že deluje. V Kamniku SUC ni predviden, ampak je z uredbo določen v Domžalah. Za gradnjo vseh satelitskih urgentnih centrov sta Evropska unija in država zagotovili dobrih 25 milijonov evrov.

FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Na zdravstvenem ministrstvu so povedali, da se je enota nujne medicinske pomoči (NMP) v kamniškem zdravstvenem domu na podlagi kriterija, da pokriva več kot 35.000 prebivalcev, z uredbo za leto 2024 1. aprila lani okrepila s financiranjem programa enote VUZ (vozila urgentnega zdravnika), kar pomeni, da zdravnik namesto v reševalnem vozilu deluje v svojem vozilu, skupaj z diplomiranim zdravstvenikom. Tako bi bil zdravnik razbremenjen nenujnih intervencij in bi zaradi tega lahko več delal v ambulanti ter bil na voljo pri morebitnih sočasnih intervencijah.

Po zdravniško pomoč

v Domžale

Za izvajanje nujne medicinske pomoči so se finančna sredstva Zdravstvenega doma Kamnik lani na leto povečala z 1,2 milijona na 1,5 milijona evrov. Okrepitev enote NMP v domžalskem zdravstvenem domu (dodelitev programa triaže v SUC) pomeni izboljšavo dostopnosti tudi za prebivalce z območja občin Kamnik in Komenda, saj lahko, če je zdravnik NMP v kamniškem zdravstvenem domu zaseden, poiščejo pomoč v enoti NMP domžalskega zdravstvenega doma in tako prejmejo zdravniško oskrbo bistveno bližje, kot če bi morali po pomoč na urgenco v ljubljanski UKC.

Odločitev za okrepitev enote domžalskega zdravstvenega doma (ki ima za izvajanje NMP na terenu podobno kadrovsko zasedbo kot kamniški zdravstveni dom in skoraj enako velikost terena) s financiranjem triažne medicinske sestre v SUC je bila sprejeta na podlagi podatkov oziroma kriterijev o številu prebivalstva (60.000) in o obremenitvah v ambulanti NMP v času dežurstva, ki so polovico večje kot v kamniškem zdravstvenem domu. To pomeni, da v času morebitne odsotnosti vseh ekip vedno nekdo ostane na lokaciji zdravstvenega doma ter poskrbi za kontinuirano obravnavo, pravijo na ministrstvu za zdravje.

Čakajo na nov dokument

Sašo Rebolj, direktor Zdravstvenega doma Kamnik, je za Delo povedal, da si želijo v Kamniku ohraniti 24-urno nujno medicinsko pomoč ter da jim je to med lanskimi protesti Kamničanov, zdravniškega osebja in občinskega vodstva zagotovil Denis Kordež, državni sekretar na zdravstvenem ministrstvu. Pri NMP ne gre zgolj za intervencije na terenu, ampak tudi za preglede v ambulanti, kamor pride največ nujnih bolnikov, precej več, kot jih imajo na terenskih intervencijah.

FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Ukinitev zdravnika bi po Reboljevem prepričanju zelo poslabšala tudi tovrstno dostopnost in preživetje marsikaterega bolnika, ki se ne bi želel odpeljati do prenatrpanega urgentnega centra ali s klicem na 112 obremenjeval osebja. Na kamniškem območju je od zdravstvenega doma najbolj oddaljeno naselje 29 kilometrov. Zaradi slabih prometnih povezav, lokalnih cest in hribovitega terena vožnja z reševalnim vozilom traja 45 minut.

Ministrstvo za zdravje je vodstvu Zdravstvenega doma Kamnik zagotovilo, da bo tak koncept dolgoročno ostal na njihovem območju in bo zapisan v novem dokumentu, ki bo definiral mrežo enot v Sloveniji. »Ta mreža je bila obljubljena že lani, pa se ni pojavila, zato dogajanje zelo pozorno spremljamo, saj so navadno obljube politike zelo slabo zavezujoče,« meni Rebolj. Trenutni koncept NMP na kamniškem območju ocenjuje za odličnega. Hkrati je prepričan, da je koncept satelitskih urgentnih centrov, kjerkoli že bodo, vreden temeljite presoje ali spremembe.