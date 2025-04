V koaliciji napovedujejo, da bodo vztrajali do konca

V nadaljevanju preberite:

Koalicijske stranke še niso povsem obupale nad idejo, da bi v tem mandatu uresničili na posvetovalnem referendumu izkazano politično voljo in uvedli preferenčni glas tudi na parlamentarnih volitvah. V vseh treh strankah so nam potrdili, da se o tem usklajujejo. Slišati je, da so že blizu možnosti dogovora, kakšen predlog bodo vložili. »Tokrat bo šlo to torej hitreje in v koaliciji bomo vztrajali do konca,« napovedujejo v Gibanju Svoboda. Preberite, kakšne bodo te spremembe. So lahko uspešne? Kdaj bodo parlamentarne volitve? So lahko predčasne?