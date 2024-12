V koalicijskih strankah ogorčeni, kaj so sprejeli njihovi ministri

Dan po tem, ko je vlada sprejela spremembe zakona o lekarniški dejavnosti so člani koalicijskih strank sami začudeno ugotavljali, da predlog vsebuje tudi ugovor vesti za farmacevte, zaradi česar bi pacient moral potencialno po zdravilo tudi v drugo lekarno. »Gre za ogrožanje pravic žensk do odločanja o lastnem telesu, gre za diskriminacijo žensk v ranljivih skupinah, za diskriminacijo tistih iz ruralnih območij in ne nazadnje gre za ohranjanje dostojanstva žensk,« je navedla Andreja Katič, pravosodna ministrica in predsednica Ženskega foruma SD.

Sama je bila ogorčena, da jim je bil člen podtaknjen in da jih ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel nanj ni posebej opozorila, saj naj bi več ministrov to zagotovo zavrnilo. Katičeva je bila na seji vlade sicer odsotna, a to po besedah naših sogovornikov naj ne bi držalo. Nastop Prevolnik Ruplove naj bi bil sicer dolg in naj bi govorila tudi o ugovoru vesti, a očitno ji kolegi prav pozorno niso prisluhnili, še posebej, ker naj bi bil predlog že koalicijsko usklajen. Iz Levice so sporočili celo, da se že v fazi priprave zakona dogovorili, da v zakonu o lekarniški dejavnosti ne bo določb, ki bi omogočale uveljavljanje »ugovora vesti« v zvezi z izdajo zdravil. »Ugovor vesti ne sodi v zakon, ki se sprejema po nujnem postopku. Očitno je bila s strani ministrstva zahteva koalicije napačno razumljena, člen s to vsebino pa vnesen v zakon,« so dejali v Levici in prav tako napovedali predloga za črtanje omenjenega člena.

Tudi v ministričini stranki Gibanju Svoboda, ki ima večino na vladi, so navedli, da je po njihovo nedopustno, da bi lahko magister farmacije zaradi ugovora vesti odklonil izdajo zdravila na recept in pacienta napotil v drugo lekarno.

V skladu s trenutno edino sprejeto ureditvijo ugovora vesti, ki jo ureja zakon o zdravstveni dejavnosti in velja za vse zdravstvene delavce – torej ne le zdravnik, pač pa tudi farmacevt – lahko ti odklonijo zdravstveni poseg, če presodijo, da ni v skladu z njegovo vestjo in z mednarodnimi pravili medicinske etike, a o tem morajo predhodno obvestiti zdravstveni zavod, ta pa mora to upoštevati, a pacientom vseeno zagotoviti možnost za nemoteno uveljavljanje pravic s področja zdravstvenega varstva.

Vprašanje, ali in na kakšen način lahko farmacevti uveljavljajo ugovor vesti, se je na dnevni red politike in javnosti uvrstilo pred nekaj meseci, ko je zaradi ugovora vesti farmacevtke v lekarni v Lendavi posameznica ostala brez kontracepcijskih tablet, ker je bila omenjena farmacevtka edina prisotna v lekarni. Če bi sprejeli omejen člen, bi to lahko postala tudi usklajena praksa.

Zakaj so se odločili za takšen predlog kljub drugačnem koalicijskem dogovoru, na ministrstvu za zdravje niso odgovorili, so pa poudarili, da je bil predlog prehodno obravnavan na odboru vlade za državno ureditev in javne zadeve, v nadaljnem postopku pa, da imajo poslanci možnost, da predlagano zakonsko rešitev z amandmaji predrugačijo.

Sam predlog novele zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lekarniški dejavnosti sicer predvideva, da se do začetka leta 2025 sistemsko uredijo postopki oskrbe z zdravili.