V lekarnah želijo drugačno rešitev za distribucijo testov za šolarje

Vladni odlok o samotestiranju v šolah bo povečal obisk lekarn, te pa so kadrovsko podhranjene, so prepričani v Lekarniški zbornici Slovenije. Prav tako so prepričani, da je treba za distribucijo testov poiskati drugo rešitev. Po njihovem bi jih lahko šole nabavile same.

»Vlada je sprejela odlok, s katerim bo od prihodnjega ponedeljka, 15. novembra, samotestiranje učencev in dijakov obvezno. Samotestirati se bodo morali trikrat na teden, torej jim bo pripadalo 15 testov HAG za samotestiranje na mesec. Po vladnem odloku bodo te teste dvignili v lekarni s kartico zdravstvenega zavarovanja,« je situacijo na kratko opisala predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik Benčič.

»Vlada bi lahko vse skupaj organizirala drugače«

Predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik Benčič si težko si predstavlja, da bodo lekarne zmogle povečan obisk zaradi prevzemanja testov. FOTO: Roman Šipić/Delo

»To bo občutno povečalo obisk lekarn, ki zaradi kadrovske stiske že dalj časa delujejo na robu zmogljivosti, zdaj pa so zaradi povečanega števila respiratornih obolenj še dodatno obremenjene. Menimo, da je treba poiskati drugo rešitev,« je prepričana.Težko si predstavlja, da bodo lekarne vse to zmogle.

Starši lahko teste prevzamejo še ves teden, pri čemer predsednica Lekarniške zbornice Slovenije opozarja, da izdajanje testov ni stvar dežurne službe.

»Menim, da bi vlada lahko vse skupaj organizirala drugače in tako manj obremenila lekarne. Vsaj za tiste učence, ki pri testiranju potrebujejo pomoč odrasle osebe, torej učitelja, bi lahko teste nabavile šole. Od izbruha koronavirusa lekarne ves čas zagotavljajo neprekinjeno oskrbo z zdravili. Treba se je zavedati, da so tudi za lekarne časi izjemno zahtevni, predvsem zaradi pomanjkanja farmacevtskih strokovnih delavcev. Od skupno 342 lekarn po vsej Sloveniji v kar četrtini vseh lekarn dela samo en magister farmacije. Izpostavljeni smo velikim tveganjem, prisotna sta stiska in odgovornost,« je še dodala predsednica zbornice.