V Mariboru najdeno letalsko bombo bodo onesposobili aprila

Akcijo onesposobitve neeksplodirane letalske bombe, ki so jo v četrtek našli med gradbenimi deli v mariborski četrti Tezno, bodo pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) izvedli v nedeljo, 7. aprila dopoldne. Takrat bo moralo svoje domove zapustiti okoli 50 ljudi, so danes sporočile pristojne službe.

»Akcijo bomo začeli po znaku sirene za nevarnost ob 10. uri. Če bo šlo vse po sreči, bi morali zaključiti okoli 11. ure,« je na novinarski konferenci v Mariboru povedal vodja državne enote za varstvo pred NUS Darko Zonjič.

Pojasnil je, da so si oddahnili, ko so ugotovili, da ima bomba mehanska vžigalnika, saj bi bila v primeru kemičnega vžigalnika zadeva mnogo bolj tvegana. A tudi v tem primeru previdnost ni odveč, in tudi če so bili v preteklosti že večkrat soočeni s takšnimi najdbami, bodo skrajno previdni. Vsaka nova najdena bomba je za nas nova, je dejal.

Strokovnjaki bodo med akcijo 7. aprila najprej poskušali z mehanskim odvijanjem odstraniti oba vžigalnika. Če to ne bo uspešno, pa bodo izkopali jamo osmih metrov globine in v njej uničili bombo z detonacijo. Trenutno po Zonjičevih besedah ocenjujejo, da to ne bo potrebno.

Do onesposobitve bo zakopana

250 kilogramov težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne so našli delavci med opravljanjem gradbenih del ob industrijskem objektu v industrijskem predelu Tezna.

Na območju 400 metrov okoli najdbe po besedah poveljnika civilne zaščite Mestne občine Maribor Sama Robiča biva okoli 50 ljudi, ki se bodo med akcijo 7. aprila morali umakniti. V pasu do 600 metrov okoli bombe bodo omejili gibanje, svoje delovanje bo moralo prilagoditi tudi okoli 70 podjetij, ki delujejo tam. V prihodnjih dneh bodo vsi obveščeni o nujnih ukrepih.

»Poskrbeli bomo, da bodo sprejeti vsi potrebni ukrepi in bo odstranitev potekala čim bolj varno,« je dodala vodja mariborske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Ivanka Grilanc.

Do 7. aprila bodo strokovnjaki bombo zakopali. Po Zonjičevih besedah bo tam čakala ob ustreznem varovanju, čeprav se medtem z njo ne more nič zgoditi.

Pripadnik enote za varstvo pred NUS Aljaž Leban je pojasnil, da gre za bombo tipa GP AN-M64A1, ki je polnjena z okoli 123 kilogrami eksploziva. Pri njeni morebitni detonaciji se bo sprožil manjši pok, naj pa ne bi bilo večjih poškodb v okolici.

Primer ni osamljen

V Mariboru so imeli v preteklosti že več takšnih primerov. Nazadnje so strokovnjaki uspešno deaktivirali 250-kilogramsko bombo, ki so jo januarja 2022 med gradbenimi deli našli delavci na Prevorškovi ulici na Teznem. Zaradi tega je bila potrebna evakuacija ljudi iz 300-metrskega radija okoli lokacije bombe.

Še več ljudi se je moralo iz previdnosti začasno umakniti na varno ob onesposobitvi dveh bomb v bližini največjega nakupovalnega središča v mestu Europark in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor oktobra 2019.

Maribor je bil v drugi svetovni vojni med najbolj bombardiranimi mesti na območju nekdanje Jugoslavije. Na območju mariborske občine je bilo med januarjem 1944 in aprilom 1945 izvedenih 29 bombnih napadov in odvrženih skoraj 16.000 kosov bomb, zato je možnost najdbe neeksplodiranih bomb iz tega obdobja razmeroma velika.