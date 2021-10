V NSi čakajo na dokazila o pristnosti posnetka

Z NSi so sporočili, da jim je minister Andrej Vizjak v včerajšnjem pogovoru zagotovil, da gre za lepljene posnetke, ki so posneti v različnih časih in različnih kontekstih. »Poudaril je še, da je pred 14 leti veljala drugačna korporativna zakonodaja. Takrat ni bilo SDH ali AUKN, ampak je vlada v številnih primerih delovala kot skupščina,« so še navedli.

Če bodo po njihovih besedah nadaljnja razkritja ali preiskave pokazali, da je 14 let star posnetek, na katerem naj bi tedanji gospodarski minister Vizjak Petanu predlagal, kako se izogniti plačilu davka, pristen in da je Vizjak res nagovarjal k utaji davka, potem bi moral odstopiti. Če pa se izkaže, da posnetek ni pristen in gre za manipulacijo različnih posnetkov, pa je to po njihovi oceni oceni nedopusten poskus medijske diskreditacije ministra.

Včeraj je Vizjak sicer napovedal še, da bo vložil ovadbe proti snemalcem in tistim, ki so posnetke uporabili.