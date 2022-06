V osrednji Sloveniji divjalo neurje, voda zalila bolnišnico v Slovenj Gradcu

V večernih urah je predvsem osrednji del Slovenije zajelo močno neurje z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) so zabeležili 225 dogodkov v 30 občinah osrednje Slovenije, aktivirani so bili gasilci iz 81 prostovoljnih gasilskih društev, štirih poklicnih enot in industrijske gasilske enote.

Meteorna voda je zalivala kleti objektov, nanosila blato na vozišča in v prostore zgradb. Močan veter je odkrival strehe, podrl več dreves na vozišča, objekte in na osebna vozila, piše v poročilu URSZR. Toča je uničila večje število streh objektov, vozil in seveda poljščin. Gasilci so začasno sanirali poškodovana ostrešja, iz kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa, čistili prepuste in vozišča ter občanom nudili drugo pomoč. Kakšna bo višina škode, še ni jasno.

V Celju je padala toča kot teniške žogice, uničila je povrtnine in sadje. FOTO: Jure Bajič

Na Koroškem in na Celjskem je padala toča, v Kamniku in Zagorju je poplavilo več objektov in cest, na območju Brežic pa je močan veter odkrival strehe stanovanjskih hiš. Voda je zalila tudi bolnišnico v Slovenj Gradcu. Malo po 19. uri se je zgodil udar meteorne vode v omenjeni bolnišnici. Zalilo je klet, poplavilo center za dializo, lekarno, celoten trakt novih internističnih ambulant za zdravljenje sladkorne bolezni in transfuzijski oddelek. Po oceni direktorja bolnišnice Janeza Lavreta je škode za več kot 25.000 evrov.

Nad Slovenijo je sinoči v zraku krožilo tudi nekaj potniških letal, ki zaradi nevihte niso mogli pristati na letališču Jožeta Pučnika.

Napoved za prihodnje dni

V petek bo sprva ponekod v notranjosti države še pretežno oblačno, po nižinah megleno, nato se bo začelo jasniti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Popoldne bo lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). V soboto in nedeljo bo sončno in vroče s kakšno popoldansko nevihto. V nedeljo bodo nevihte možne tudi zvečer in v noči na ponedeljek.