Delež pozitivnih skoraj 40-odstoten, na intenzivni negi 266 bolnikov

09.40 V petek potrdili 3232 okužb, delež pozitivnih tik pod 40 odstotkov

Ob 8127 PCR testih so včeraj potrdili 3232 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je 39,8-odstoten. Poleg tega so opravili še 85.190 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi aktivnih 44.713 primerov okužbe, 14-dnevna incidenca znaša 2121, sedemdnevno povprečje pa 3221.

V bolnišnični oskrbi je trenutno 1106 bolnikov s covidom-19, 266 na intenzivni negi. Včeraj je zaradi covida-19 umrlo 22 ljudi, kažejo podatki, ki jih je vlada objavila na svojem twitter profilu.

09.23 Tenisači bodo morali biti cepljeni, pravi direktor OP Avstralije

Vsi igralci in igralke ter drugi, ki bodo sodelovali na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije januarja v Melbournu, bodo morali biti cepljeni za novi koronavirus, je dejal direktor uvodnega grand slama sezone Craig Tiley. To lahko pomeni, da tam ne bo prvega igralca sveta Novaka Đokovića, Srb namreč ne želi razkriti, če je bil cepljen.

09.17 Pandemija lani močno zmanjšala predvsem potniški železniški promet v EU

Železniški promet v EU se je lani po uvedbi strogih ukrepov za zamejitev širjenja novega koronavirusa in manjšega števila vlakov v obratovanju zmanjšal. Pri tem je bil obseg tovornega prometa za okoli šest odstotkov manjši kot v letu 2019, potniški promet pa je upadel za 46 odstotkov, je objavil Eurostat. Omejitveni ukrepi so na tovorni promet vplivali precej manj kot na potniškega. Ta je glede na leto prej upadel za 46 odstotka na 223 milijard potniških kilometrov. Posebej velik je bil padec v drugem in v zadnjem četrtletju, ko je znašal 74 in 54 odstotkov, medtem ko je potniški promet v prvem in tretjem četrtletju upadel za 19 in 38 odstotkov, je ta teden objavil evropski statistični urad.

09.12 V Evropi že drugo leto zapored zaradi covida-19 omejeno delovanje božičnih sejmov

V Evropi bo pandemija covida-19 že drugo leto zapored zaznamovala praznični čas. Ob hitrem naraščanju števila okužb v Evropi so več božičnih sejmov že odpovedali, ponekod pa bodo ti potekali pod strogimi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Tako se bo že kmalu zaprl tradicionalni sejem v Salzburgu. Na Solnograškem so sicer že pred tem napovedali zaprtje javnega življenja do božiča. »Lučke bodo gorele, stojnice bodo zaprte,« se je na to odzval vodja društva Salzburški božični sejem Wolfgang Haider. Ocenil je, da bo škode za dva milijona evrov.

FOTO: Š Heinz-peter Bader/Reuters

Sejem v starem delu mesta so odprli v četrtek in stojnice bodo vabile obiskovalce ob pogoju PC do nedelje zvečer. Organizatorji so sicer optimistični, da bi sejem lahko znova odprli sredi decembra, če bi se takrat sprostile omejitve. Če bodo omejitve odpravili šele 24. decembra, pa se jim sejem ne splača več. Podobno bo veljalo za sejme na Dunaju, ki so jih sicer odprli že 12. novembra ob upoštevanju pogoja PC. Večinoma so prizorišča ogradili, da tako zagotovijo preverjanje pogoja PC, drugod pa lahko nakupujejo in uživajo hrano le tisti, ki so v zameno za predložitev dokazila PC prejeli poseben trak. Epidemiološka slika se slabša tudi v Nemčiji, kjer so se nemške zvezne dežele in nemška vlada v četrtek dogovorili za ostrejše ukrepe za zajezitev pandemije covida-19, ki prinašajo omejitve za necepljene, ter uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19 za določene skupine. Ukrepi bi lahko vplivali tudi na božične sejme po celi državi.

08.19 Policija v izgredih na Nizozemskem posredovala s streli, več ranjenih

Protesti proti omejitvam za zajezitev novega koronavirusa so se v petek zvečer v nizozemskem Rotterdamu sprevrgli v izgrede in nasilje. Policija je posredovala tudi s streli, ki naj bi ranili najmanj dva človeka. Vsega skupaj je bilo poškodovanih sedem ljudi, vključno s policisti, več deset je bilo pridržanih. Več sto ljudi je v Rotterdamu protestiralo proti trenutno veljavnemu delnemu zaprtju države in načrtom vlade, da necepljenim proti covidu-19 omeji dostop do nekaterih območij. Protesti so se sprevrgli v kaos in izgrede. Policijo so po poročanju medijev med drugim obmetavali s kamni, zanetili so več požarov, med drugim so zažigali policijska vozila.

FOTO: Killian Lindenburg/AFP

»Izstreljenih je bilo več opozorilnih strelov. Na določeni točki je situacija postala tako nevarna, da so se policisti čutili prisiljene streljati na tarče,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila policija. Potrdila je, da so streli terjali poškodovane, ni pa navedla njihovega števila. Televizija NOS je kasneje poročala, da sta bila ranjena dva človeka. Vsega skupaj je bilo sicer v izgredih na ulici Coolsingel, eni od osrednjih ulic v mestu, poškodovanih sedem ljudi, vključno s policisti. Več deset ljudi je policija pridržala, a kot je sporočila, pričakuje, da bo sledilo še več aretacij.