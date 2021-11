10.05 Za trgovce novi ukrepi ne predstavljajo večjega problema

Za trgovce odločitev vlade, da s ponedeljkom v trgovinah za vsakega obiskovalca zagotovijo najmanj 10 kvadratnih metrov površin, ne predstavlja večjega problema. »Vsak ukrep, ki ga lahko izvedemo ob neprevelikih stroških, je boljši kot zapiranje trgovin oz. zapiranje gospodarstva,« je za STA dejala predsednica trgovinske zbornice Mariča Lah. Vlada je na petkovi seji namreč sklenila, da s ponedeljkom v državi zaostri ukrepe za zajezitev koronavirusa. Kot je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar, bodo med drugim trgovine za vsakega obiskovalca zagotoviti najmanj 10 kvadratnih metrov površin, ob vhodu v trgovino pa bo moralo pisati, koliko ljudi se lahko naenkrat nahaja v trgovini. Poleg tega maske iz blaga ne bodo več dovolj, potrebne bodo kirurške ali maske tipa FFP2.

FOTO: Jure Eržen/Delo

09.37 V petek potrdili 3662 novih okužb, delež pozitivnih 38,1-odstoten

Včeraj so ob 9609 PCR testih potrdili 3662 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je 38,1-odstoten. Poleg tega so opravili še 31.544 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi aktivnih 35.216 okužb, 14-dnevna incidenca znaša 1669, sedemdnevno povprečje pa 2766. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.194.602 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.124.168 oz. 53,3 odstotke populacije. V bolnišnicah se zdravi 748 bolnikov s covidom-19, od tega 175 na intenzivni negi. Včeraj je umrlo 14 bolnikov s covidom-19.

00.50 Krek in Logarjeva pozvala k doslednemu spoštovanju vseh ukrepov

Vlada in strokovna svetovalna skupina za covid-19 sta po mnenju direktorja NIJZ Milana Kreka in vodje svetovalne skupine Mateje Logar sinoči sprejela ukrepe, ki jih v tem trenutku nujno potrebujemo, saj bomo brez njih težko premagali novi koronavirus. To so predvsem ukrepi za zaščito življenj, sta ocenila. »Smo na prelomni točki epidemije. V tem trenutku imamo veliko število okuženih. S skupnimi močmi lahko obvladamo epidemijo. Razmere se bodo v evropskem merilu v jesenskem in verjetno v zimskem času poslabšale. Zato bo tudi pri nas prišlo do dramatičnih sprememb na intenzivnih oddelkih bolnišnic,« je opozoril direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Krek.

Postelje, ki jih bomo morali nameniti sodržavljanom, ki so zboleli s covidom-19, bomo morali vzeti tam, kjer jih tudi drugi bolniki potrebujejo, je poudaril. Podobno je posvarila Logarjeva. Zdravstvo je po njenih besedah sedaj na veliki preizkušnji. »Ob covidnih bolnikih, ki prihajajo v bolnišnice, je treba poskrbeti tudi za bolnike z drugimi boleznimi. Zato je pomembno, da zdravstveni sistem vzdrži, ne smemo dopustiti, da bi se zlomil,« je izpostavila. Po Krekovih besedah je pomembno, da smo v tej kritični situaciji skupaj, da ohranimo zdravje večine prebivalstva, delujoče zdravstvo in odprto družbo ter da ne zapiramo šol. »Ponovno vas prosimo, da dosledno izvajate zaščitne ukrepe. Cepite se čim prej, cepiva je dovolj. Cepite se z dvema odmerkoma, kajti proti različici virusa delta eden ni dovolj,« je dejal Krek. Ob tem je povedal, da je trenutno v državi prek 700.000 doz cepiva, da bomo dobili nove ter da je po Sloveniji več kot 70 cepilnih centrov.

Strežba bo od ponedeljka dalje možna le med 5. in 22. uro sedečim gostom; določeno je največje število oseb v lokalu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

00.30 Vlada je sprejela nove ukrepe

Ukrepi bodo začeli veljati v ponedeljek, nov režim testiranja v šolah pa teden pozneje: