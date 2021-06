V poletje vstopamo na višku prvega vročinskega vala

Danes bo tako najdaljši dan v letu, noč pa najkrajša. FOTO: Jure Eržen/Delo

V začetku junija se je začelo meteorološko poletje, danes pa se s Sončevim obratom oz. solsticijem tudi koledarsko začenja poletje. Danes bo tako najdaljši dan v letu, noč pa najkrajša. Prvi poletni dan letos sovpada s prvim letošnjim vročinskim valom.V nedeljo smo dosegli vrh letošnjega prvega vročinskega vala in temperature od 30 do okoli 35 stopinj Celzija bodo vztrajale še do srede, potem pa bo od četrtka do sobote malenkost manj vroče, je za STA pojasnil meteorolog Agencije RS za okolje (Arso). Predvidoma do četrtka bo po nižinah sredi dneva in popoldne tudi velika toplotna obremenitev, opozarjajo na Arsu.Nad našimi kraji je območje visokega zračnega tlaka, ki se nekako razširja nad vzhodno Evropo, Balkanom in Sredozemljem. V teh dneh v naše kraje poleg tega še z jugozahodnim vetrom dobivamo toplo zračno maso iz Sredozemlja, tako da je dejavnikov, ki prispevajo k aktualnim visokim temperaturam, več, je pojasnil meteorolog.Nekaj sto kilometrov zahodno od Slovenije pa je vreme bolj nestanovitno. »Dokler bomo mi na vzhodni strani tega procesa, bomo še nekako na toplem, potem bo pa nekje v petek, soboto tudi čez Slovenijo prišel malo bolj nestabilen in hladen zrak. Takrat bo tudi možnost neviht večja. Proti koncu tedna pričakujemo vsaj popoldneve malenkost bolj nevihtne, kot so zdaj,« je napovedal Strajnar.