V predlogu novele ostaja pogoj znanja slovenščine za družine tujcev

Člani odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so predlog novele zakona o tujcih poslali v nadaljnjo obravnavo v DZ, ki bo o njem glasoval jutri. Iz novele niso umaknili člena o pogoju znanja slovenskega jezika na stopnji A1 za družinske člane tujcev, so pa razširili nabor institucij, ki ta preizkus opravljajo.

Člani odbora so z osmimi glasovi za in šestimi proti sprejeli zakonska dopolnila poslanskih skupin Svobode in SD, ki v noveli zakona širijo nabor institucij, ki opravljajo preizkus znanja slovenskega jezika, vladi pa daje pooblastilo določiti kriterije in merila za izobraževalni program, po katerem poteka preizkus.

Levica pa je predlagala, da bi se člen, ki uvaja pogoj znanja slovenskega jezika na stopnji A1 za pridobitev dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine, črtal v celoti, vendar so člani odbora njeno dopolnilo preglasovali z 12 glasovi proti in z enim glasom za.

Z enim glasom za in desetimi proti so zavrnili tudi dopolnilo Levice, ki bi rok za pridobitev pravice za združitev z družino iz dveh let skrajšal na enega in ga tako uskladil z direktivo evropskega sveta.