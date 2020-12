V prihodnjem letu več denarja za pokojnine

Svet Zpiza je določil postopek razpisa za imenovanje generalnega direktorja zavoda za mandatno obdobje 2021–2025. Zdajšnji generalni direktor Marjan Papež se bo prijavil.

Vsem varčevalcem dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki imajo to možnost, svetujemo, da do konca leta vplačajo razliko do maksimalne premije in tako polno izkoristijo davčno olajšavo pri dohodnini, ki je ne omogoča nobena druga oblika varčevanja, priporočajo pri Triglavu, pokojninski družbi (kar smo v G+ objavili na začetku decembra). V ta namen so pripravili tudi informativni kalkulator (www.znizaj-dohodnino.si.). To izpostavljajo tudi druge dodatne pokojninske družbe. Kolektivni zavarovanci, ki so vključeni v pokojninski načrt prek podjetja in jim ta ne plačuje premije do maksimalne višine olajšave (5,84 odstotka vaše bruto plače in letno ne več kot 2819 evrov), si lahko sami doplačate premijo, enako velja, če imate to zavarovanje urejeno samostojno, so zavarovance pozvali na Pokojninski družbi A.

Ljubljana – V prihodnjem letu se bo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) vrtelo blizu 6,2 milijarde evrov: takšni bodo prihodki in odhodki, že kmalu, januarja, pa bo za leto 2021 izvedena načrtovana 2,5-odstotna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov, so med drugim potrdili na zadnji seji sveta Zpiza prejšnji teden.V finančnem načrtu Zpiza predvidevajo za izravnavo med prihodki in odhodki, ki bo prihodnje leto dosegla 6.179.912.316 evrov, dobrih 263 milijonov evrov, to pomeni za 4,4 odstotka več od ocene za leto 2020.»Znesek bo višji predvsem zaradi višjih odhodkov za pokojnine, nadomestila plač ter posledično višjih plačil prispevkov za zdravstveno zavarovanje uživalcev pokojnin in nadomestil plač,« so zapisali v sporočilu za javnost po seji zavoda, ki je bila zadnji četrtek.Načrtovane so tudi 2,5-odstotne uskladitve pokojnin po zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 – januarja 2021. Pri dodatkih za pomoč in postrežbo je v prihodnjem letu načrtovana uskladitev v marcu, in to v višini 0,5 odstotka, letni dodatek pa bo zavod izplačal junija skupaj s pokojnino.Na seji so obravnavali tudi težave, večje obremenitve, ki jih povzroča povečano število zahtevkov za priznavanje pravic, izdaje informativnih izračunov, povečanje podajanja informacij po telefonu, tako količinsko kot zahtevnostno. Napovedujejo, da bodo prihodnje leto nadaljevali digitalno preobrazbo in prenovo IKT in tudi tako krepili digitalno poslovanje.»Nadaljevali se bodo razvoj in uvedbe novih programskih rešitev v okviru projektov prenove upokojitvenih postopkov in nakazovanja pokojnin ter prenova postopkov družinske in vdovske pokojnine.«Potrjujejo, da bodo z dodatnimi elektronskimi storitvami zagotavljali nemoteno in kakovostno uresničevanje pravic in obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.