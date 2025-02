Večne kemikalije je mogoče odstraniti ceneje s konopljo

V nadaljevanju preberite:

Per- in polifluoroalkilne snovi (PFAS) so velika skupina kemičnih snovi, ki jih je ustvaril človek, in vključujejo več kot 4700 kemikalij. Lahko prehajajo skozi zemljo in pronicajo v podtalnico ali se prenašajo po zraku in potujejo daleč od krajev, kjer so bile prvotno izpuščene v okolje. Zaradi njihove obstojnosti pa je mogoče, da izpostavljenost ostane še dolgo po prenehanju aktivnega onesnaževanja in povzroča zdravstvene težave.

Večina parcel, posejanih s konopljo, je dosegla zakonske norme v zgolj enem kultivacijskem ciklu. Koliko to stane v primerjavi s klasičnim odkopom onesnažene zemlje?