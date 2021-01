V prvem dnevu okužbo s koronavirusom potrdili pri 278 osebah

Ponavljanje testiranj vsakih sedem dni

V prvem dnevu testiranja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju so okužbo s koronavirusom potrdili pri 278 osebah. Do 21. ure so sicer opravili 20.673 hitrih testov, ki so zabeleženi v Centralnem registru podatkov o pacientih. Delež pozitivnih testov je 1,3-odstoten, so sporočili iz ministrstva za zdravje.V torek se bodo testirali še nekateri zaposleni. Premierpa je popoldne na twitterju zapisal, da je v okoljih, kjer je odstotek okužb večji, potrebna dodatna previdnost.Zaposleni v vzgoji in izobraževanju so se namreč pred torkovim odprtjem vrtcev in šol za učence prve triade danes množično testirali. Negativen test na koronavirus je pogoj za vračanje v šole in vrtce. Šolniki bodo morali testiranje ponoviti vsakih sedem dni. Učitelji, ki se ne bodo testirali, pa ne bodo mogli v živo izvajati pouka.Preberite še: Simona Kustec: šole in vrtci so dobro pripravljeni na odprtje Vrtci in šole se v torek odpirajo v regijah z boljšo epidemiološko sliko. Na odprtje se pripravljajo vzgojno-izobraževalni zavodi v osrednjeslovenski regiji, gorenjski, primorsko-notranjski, obalno-kraški, koroški, podravski, pomurski, savinjski in zasavski regiji.V šolske klopi se sicer vrača nekaj več kot 53.000 učencev prvih treh razredov, v vrtce pa skoraj 75.000 otrok. Otroci s posebnimi potrebami so pouk začeli pred dobrimi tremi tedni.