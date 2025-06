V rudniške rove se je spustilo 155 pogumnih

Jamatlon 2025 je v rudniške rove pod Trbovljami in Hrastnikom privabil 155 udeležencev iz Slovenije, pa tudi iz treh tujih držav, združenih v 42 ekip, je po uspešno zaključeni prireditvi sporočil organizator Zavod Savus.

Ovire in Perkmandeljc s svojo lato

Jamatlonci so v jami premagovali številne zanimive ovire od plazenja skozi cev do potiskanja rudarskega vozička oziroma hunta, zunaj pa jih je pričakala še igra met bata škornja rikverc v kulmkišto – še ne olimpijska disciplina, katere ime bi bilo iz zasavščine precej težko prevesti, tako da pustite domišljiji prosto pot.

V jami je, kot vedno, strašil tudi škrat Perkmandeljc, ki je z lato po tazadnji krstil vse mimoidoče in mimotekoče.

Koncert

Prihodu iz jame in knapovski malici je sledila zaključna prireditev s podelitvami nagrad, s svojim nastopom pa je dan popestril knapovski pevec Uroš Ržišnik z glasbenimi prijatelji. Zaigrali so komade kot Naša knapuska kri, Hajer, Pr knapih, Štromar, Domov, Revirji in Ržišnikovo najnovejšo pesem Tko je blo.

Nagrade in priznanja

Po koncertu so na oder stopili Zasavka leta 2024 Alenka Knez, direktorica Zavoda Savus Martina Drobne, pevec Uroš Ržišnik in seveda Perkmandeljc in podelili nagrade in priznanja.

Jamatlonci si lahko nagrado prislužijo na več izjemno nenavadnih načinov.

Prvi je met bata škornja rikverc v kuolmkišto. Ta podvig je tokrat najbolj uspel Borisu Filipovcu, druga je bila Mira Košir, tretja pa Marija Kosmač.

Jamatlon želi spodbujati tovarištvo in ekipni duh, ne pa hitrostnega tekmovanja, a organizatorji vseeno merijo čas, izračunajo povprečnega, nato pa nagradijo ekipe, ki se mu najbolj približajo. Tokrat so bile to ekipe Vozni park Ljubljana, Me 3 za hec, Gremlini, Povratak otpisanih in Ljar puobi.

Na Jamatlonu 2025 so našteli 155 udeležencev iz Slovenije in treh tujih držav. FOTO: Martina Drobne

Pik as, Domfrca, Lerhajerja

Na Jamatlonu vsakič podeljujejo tudi izvirne nazive. Tokrat je bila odločitev naslednja: Pik as (najbolj izkušen udeleženec) je postal Martin Hanžič iz ekipe Tri krasne pa dec. Domfrca (najbolj izkušena udeleženka) je bila Mira Košir iz ekipe Dolske gasilke. Lerhajer (najmanj izkušen udeleženec) je postal Tadej Koželj iz ekipe Gremlini, Lerhajerka (najmanj izkušena udeleženka) pa Polona Kulušić Flere iz ekipe Knap Škrinc'.

Naziv Krajcnga (udeleženec iz najbolj oddaljenega kraja) si je prislužil Shinto Neronah iz ekipe Black&White, ki prihaja iz Kollama v Indiji. Ta je od Hrastnika oddaljen 8.942 km. Z drugimi besedami, če bi na Jamatlon prišel peš, bi potoval 2011 ur oziroma 84 dni.

Jamska kura

Jamska kura (najbolj simpatična udeleženka) je postala Adrijana Lebič iz ekipe Hitra pošta, Luftrajder (najbolj simpatičen udeleženec) pa Luka Pušnik iz ekipe Šluosr. Najbolj izviren naslov ekipe je po mnenju organizatorjev izbrala ekipa Iz strliša u Perkmadlcuva skrivališa (Hana Strakušek, Vojka Vratič, Živa Dvoršak, Boris Filipovac in Jernej Adlešič). Nagrajeni so bili z nazivom Ohter prtija. Nagrade za izvirna imena so prejele še ekipe Šmuarnčki, 3 krasne pa dec, Pasje mame in Grušč.

Za najbolj srčno ekipo je bila izbrana ekipa Niki na kvadrat (Nika Kočnar in Nika Roglič).

Dritl kumarati ali najbolj tovariška ekipa so postali Jamski gluharji (Dina Špan, Simon Špan, Jurij Šmid in Deja Peperko). Takšno ime so si nadeli zato, ker so bili trije člani ekipe gluhi ali naglušni.

Hoznšajzerka in darila

Hoznšajzerja in Hoznšajzerko ali najbolj prestrašena udeleženca je izbral Perkmandeljc. Naziv sta prejela Mario Schäfer iz ekipe Pellewormis in Caterina Sinigoi iz ekipe Knap Škrinc'.

Letos so v okviru Jamatlona pripravili tudi Mini jamatlon za najmlajše.