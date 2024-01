Ministrica poziva sodnike k »umiritvi žogice«

Sodniki in tožilci bodo stopnjevali pritisk za uresničitev odločbe, s katero je ustavno sodišče v ureditvi plač pravosodnih funkcionarjev ugotovilo ustavno neskladje z načeli sodniške neodvisnosti in delitve oblasti. Sodniško društvo je poleg napovedi, da bodo od 10. do 24. januarja opravljali le nujne zadeve, pozvalo predsednika vlade Roberta Goloba in ministrico za pravosodje k odstopu. Dominika Švarc Pipan se danes odzvala na aktualno dogajanje, v njen bran pa so se že prej oglasili iz SD.

Socialni demokrati so presenečeni nad tem pozivom, saj se je, po njihovih besedah, ministrica vse od odločbe junija 2023 prizadevala, da se neustavno stanje glede sodniških plač odpravi še pred iztekom roka, ki ga je ustavno sodišče postavilo na 3. januar 2024. Pravosodno ministrstvo je pripravilo več rešitev, med njimi interventni zakon, s katerim bi premostili obdobje do uveljavitve plačne reforme v javnem sektorju. »Ob tem velja poudariti, da ne gre za parcialno urejanje plač posamični skupini, temveč za spoštovanje pravne države in krepitev neodvisnosti sodstva kot temeljnega stebra pravne države,« so še zapisali v SD. Prepričani so, da je koalicija odgovorna v prihodnjih dneh poiskati politično voljo za rešitev nastale situacije, pričakujejo čim prejšnji pogovor med koalicijskimi partnerji, ki bo pokazal pot iz nje.

Sama ministrica je bila v svoji prvi izjavi po protestni enourni prekinitvi dela precej bolj v sozvočju s splošnim stališčem vlade, kot ga komunicirata premier Robert Golob in minister za javno upravo Franc Props, kakor z izjavo lastne stranke. »Večkrat sem jasno in nedvoumno povedala, da je odločbe ustavnega sodišča potrebno spoštovati in uresničiti, saj je to eden od temeljev pravne države in vladavine prava. To velja tudi, ko gre za odpravo plačnih nesorazmerij sodnikov. Dejstvo pa je tudi, da enega problema ne moremo reševati na način, ki bi povzročil ali poslabšal drugega. Prav zato se je vlada kolektivno odločila in zavezala, da bo pripravila celovito rešitev plač v javnem sektorju in da ne bo sklepala separatnih dogovorov s posameznimi poklicnimi skupinami,« je dejala Dominika Švarc Pipan in dodala, da to pomeni, da bo odločba ustavnega sodišča žal izvršena z zamikom, ker do dogovorov s sindikati javnega sektorja, ki bi vodili v sistemsko rešitev, še ni prišlo.

Strinja se sicer, da je vprašanje sodniških plač vendarle drugačno, ločeno in posebno v primerjavi z drugimi poklicnimi skupinami v javnem sektorju, saj ima ustavno določeno neodvisnost, katere del je tudi materialna neodvisnost, nenazadnje je tudi edina poklicna skupina, za katero ustavno sodišče zakonodajalcu nalaga, naj uredi njen plačni položaj. Zato apelira na koalicijo, da najdejo najustreznejšo rešitev, ki bo v skladu z ustavno odločbo, »hkrati pa ne bi povzročila dodatnih problemov, bodisi v teku pogajanj s sindikati ali pa pri morebitnih zastojih drugih javnih storitev, če bi prišlo do splošne stavke sindikatov javnega sektorja«. Potek pogajanj so po njenem videnju bistveno otežile poplave. Meni, da bi nekaj tednov in mesecev potrpežljivosti lahko vsi skupaj pokazali.

Za poziv sodniškega društva k odstopu je izvedela iz medijev, iz teh poročanj pa, po njenih besedah, ni razvidno, kakšen naj bi bil konkreten razlog, ki bi terjal moj odstop ali odstop predsednika vlade. Dvomi, da bi se z odstopom »za milimeter približali k rešitvi situacije« in ne vidi v tem nobene koristi. »Prav nasprotno, še naprej si želim kot ministrica za pravosodje prizadevati za rešitev te situacije v skladu z ustavno odločbo, hkrati pa si prizadevati, kar počnem tudi že cel mandat, za prepotrebne sistemske izboljšave v slovenskem sodstvu in v pravosodju kot celoti,« meni Dominika Švarc Pipan.

»Ponovno vabim tudi sodnice in sodnike, da torej umirimo žogico, da se ne izvajajo napovedane stavkovne aktivnosti, ker bodo šle zgolj na račun ljudi, ki so stranke v postopkih in ki že tako dolgo čakajo na pravico. Ne bodo prizadele neposredno vlade in mislim, da to ni najbolj učinkovita niti najbolj ustrezna pot za rešitev tega problema,« se je izrazila ministrica in poudarila, da so njena vrata vedno odprta ter da vabi predstavnike sodstva, da pokažejo pripravljenost, da ponovno sedejo za mizo z njimi.