V sindikatu gostinstva in turizma za preklic pogoja PCT za nekatere storitve

Vlada bi morala zagotoviti kader, ki bi opravljal nadzor

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je ostro proti izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) v skorajda vsem javnem življenju, zato zahteva odpoklic izpolnjevanja pogoja za vrtove in terase gostiln in lokalov, za javne prevoze, za oskrbo z bencinom na bencinskih črpalkah ter za uporabo zdravstvenih storitev.»Stroka je povedala, da je okužba z virusom covid-19 na zunanjih površinah minimalna, a je politika zaostrila pogoje, da tudi pri treh metrih razdalje med mizami gost brez pogoja PCT ne sme na teraso lokala. To je nesprejemljivo in nedopustno, to ne more in ne sme biti naša nova normalnost,« so zapisali v pismu premierjuter ministroma za zdravje in gospodarstvoinČe je vlada sprejela ta pogoj v prepričanju, da je učinkovit in zakonit, bi morala zagotoviti še kader, ki bi opravljal nadzor. »ko pa ste nadzor izpolnjevanja pogoja PCT preložili na pleča natakarjev,« očitajo vladi in ji sporočajo, da delavci iz gostinstva še vedno odhajajo in se prezaposlujejo v drugih storitvenih dejavnostih. »Pomanjkanje kadra že lahko ocenjujemo kot alarmantno,« so izpostavili.Zaostrovanje PCT-pogoja razumejo kot pritiske na necepljene, da se cepijo. Ob tem pa opozarjajo, da »delavci, ki se kljub vsem pritiskom še niso odločili za cepljenje, a se redno testirajo, lahko z negativnim testom samotestiranja opravljajo svoje delo na delovnem mestu, ne omogoča pa se jim možnosti prevoza na delo in z dela, onemogočena je oskrba z bencinom na bencinskih črpalkah, ki so na zunanjih površinah«.V javnem pismu so izrazili javno podporo vsem zaposlenim v državni upravi, ki jim je vlada s 1. oktobrom naložila izpolnjevanje pogoja PC (preboleli, cepljeni). »Tako sindikatu policistov, sindikatu državnih organov in sindikatu vojske želimo, da preko ustavnega sodišča dosežejo čim prejšnjo presojo zakonitosti takšnega ukrepa,« so še zapisali.