V Slavini še 12 ukrajinskih sirot, vlada naj bi projekt podaljšala za pol leta

Čeprav je na začetku leta kazalo, da bodo ukrajinske oblasti sirote, ki so v Slavini pri Postojni nastanjene že od maja 2022, vrnile v Ukrajino, se to še ne bo zgodilo. V Slavini jih je trenutno 12, danes pa naj bi vlada potrjevala sklep, s katerim bodo projekt podaljšali še za pol leta, in sicer do 4. marca 2025.

Kot je povedala koordinatorica projekta nastanitve ukrajinskih sirot Cvetka Kernel, je trenutno znano, da bo Slavino septembra zapustil en otrok, ki se v Ukrajino vrača s svojo posvojiteljico. Postopek je pri koncu. V kratkem naj bi Slavino zapustili tudi sestri, ki se po neuradnih informacijah vračata v Ukrajino k svoji mami, ki je ponovno dobila skrbništvo nad njima. Kot sicer poudarja Cvetka Kernel, od ukrajinskih oblasti še čakajo uradni dokument o tem.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Preostalih devet otrok tako še naprej ostaja v Slavini pri Postojni. Pričakuje se, da bo sklep o podaljšanju projekta za pol leta na današnji seji potrdila tudi vlada. To pomeni, da bo projekt nastanitve ukrajinskih sirot v Slavini potekal vsaj do 4. marca 2025.

V Sloveniji so varni

Na začetku leta so sicer luganske oblasti izrazile namero, da bi sirote vrnili v Ukrajino, za ta namen pa so v sirotišnico preuredili prazno stanovanjsko hišo v Zakarpatju. Temu so močno nasprotovali vsi, ki so v Sloveniji vpleteni v projekt. Pri tem so poudarili, da imajo otroci v Slavini ustrezno oskrbo in podporo, predvsem pa je okolje pri nas trenutno varnejše in bolj spodbudno od tistega v Ukrajini, kjer še vedno divja vojna.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Otroci so iz luganske sirotišnice v Slovenijo prispeli maja 2022 in so se v tem času naučili slovensko, prav tako vsi obiskujejo vrtec oziroma šolo. Poleg tega imajo dostop do specialističnih in razvojnih ambulant, kar je bil eden glavnih argumentov sodelujočih v projektu v Slavini, saj so opomnili, da bi imeli otroci v Ukrajini na voljo zgolj osnovno medicinsko oskrbo.