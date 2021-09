V slovenskem medijskem prostoru se dogajajo tektonski premiki

V nadaljevanju preberite:

Slovenski medijski prostor dobiva drugačno podobo. Spremembe po eni strani nastajajo na ravni države, po drugi pa se korenito spreminja lastništvo zasebnih medijev, kar vpliva na njihovo delovanje. Leto zaznamuje tudi vstop novega spletnega medija v Slovenijo, ki je konkurenco dodatno prisilil v digitalno preobrazbo in še povečal odmik od dnevno tiskane besede.

Kateri prepoznavni slovenski mediji pravkar dobivajo novega lastnika? Kakšne so posledice tega in kakšne smernice narekujejo novi mediji pri nas?