Požar v Melaminu pogašen, več kot dvajset poškodovanih, dve osebi pogrešajo

Danes ob 8.35 je v kemični tovarni Melamin v centru Kočevja odjeknila eksplozija, ki je zanetila požar. Uprava za zaščito in reševanje je sporočila, da je bilo v nesreči več kot dvajset poškodovanih, dve osebi so prepeljali v UKC Ljubljana, nevarne snovi pa so zajezene in ne bodo iztekale izven meja podjetja, ki se ukvarja predvsem z izdelavo smol za barve in lake.

Na prizorišče so takoj prispele intervencijske službe, ki trenutno izvajajo prve nujne ukrepe, zato je zaprta glavna cesta skozi Kočevje. Predstavniki Policijske uprave Ljubljana vsem prebivalcem v okolici svetujejo, da zaprejo okna in se ne gibljejo na prostem, dokler traja intervencija, prav tako se naj ne približujejo kraju dogodka.

Z UKC Ljubljana so medtem sporočili, da so po eksploziji aktivirali načrt za množične nesreče. Dve osebi so prepeljali s helikopterjem, ostale z reševalnim vozilom.

Poveljnik Gasilske zveze Kočevje Leon Behin je za Radio Slovenija povedal, da so na terenu vse kočevske gasilske enote, ki so požar uspele omejiti in je pod nadzorom. Po njegovih besedah so vsi poškodovani oskrbljeni, še vedno pa iščejo dve pogrešani osebi, za kateri ne vedo, ali sta bili v času eksplozije v objektu.

Kot piše STA, Melamin po okoljski zakonodaji spada med obrate večjega tveganja za okolje. Družba, ki je sicer eden večjih zaposlovalcev v regiji, se namreč ukvarja predvsem z izdelavo smol za barve in lake ter lesno, gradbeno in tekstilno industrijo.

Družba Melamin deluje že od leta 1954 in zaposluje skoraj 200 ljudi. Kot razlagajo na svoji spletni strani, so v zadnjem desetletju uspeli ustvariti prepoznavno mesto v niši melaminske kemije. »V evropskem prostoru smo poznani kot soliden in konkurenčen dobavitelj smol za papirno in gradbeno industrijo ter impregniranih dekorativnih papirjev za pohištveno industrijo. V svetovnem merilu pa postajamo vse bolj razpoznavni s produkti za lakarsko in gumarsko industrijoe,« pojasnjujejo.

Podjetje ima vzpostavljen razvoj in raziskave, svoje dejavnosti pa delijo na tri divizije: kemijsko-industrijsko dizivizijo, lesno-industrijsko dizivizijo in obutveno-industrijsko divizijo.

