Opozicija želi na ustavnem sodišču zrušiti priznanje Palestine

Pod zahtevo je podpisanih 32 poslancev obeh opozicijskih strank, ki niso podprli vladnega predloga za priznanje Palestine tik pred letošnjimi evropskimi volitvami. Poslanci SDS in NSi so trdili, da priznanju Palestine ne nasprotujejo, a da trenutek ni primeren, saj bi priznanje pomenilo priznanje Hamasa, ki je po njihovem izključno teroristična organizacija.

Poslanci opozicije so zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o priznanju Palestine vložili zaradi kršitve v postopku obravnave in sprejetja omenjenega sklepa, kršitve ustave, poslovnika državnega zbora, avtoritarnega in samovoljnega ravnanja ter zlorabe postopka.

Spomnimo, pred začetkom 74. izredne seje državnega zbora 4. junija je skupina poslancev koalicije vložila zahtevo za sklic izredne seje z obravnavo predloga SDS za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju neodvisnosti in suverenosti Palestine in posledično za širitev 73. izredne seje državnega zbora. To je po mnenju vlagateljev v nasprotju s 184. členom poslovnika državnega zbora, ki v tretjem odstavku določa, da se predlog uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo.

Ne glede na opozorilo, da gre za kršitev poslovnika državnega zbora, je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič nadaljevala postopek obravnave. »Zaradi nedopustnega obvoda poslovnika in njegove grobe kršitve so poslanke in poslanci SDS umaknili predlog za razpis posvetovalnega referenduma in po začetku 73. izredne seje državnega zbora vložili spremenjen predlog za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine,« so zapisali predlagatelji. Nato je bila isti dan naknadno sklicana še 74. izredna seja državnega zbora z obravnavo predloga za razpis posvetovalnega referenduma, ki ga je koalicija zavrnila.

Ker se predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sklepu ni obravnaval v roku, kot je določen v poslovniku, je bila s tem poslancem odvzeta možnost tehtnega premisleka o sklepu, ki se navezuje na pomembno zunanjepolitično vprašanje, so prepričani v SDS in NSi. Takšen odvzem možnosti poslancem je po njihovo neposreden in grob poseg v načelo demokratičnosti ter s tem kršitev ustave, zato predlagatelji ustavnemu sodišču predlagajo, da sprejme predmetno zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti države Palestina, da zadevo obravnava absolutno prednostno in da ugotovi, da je sklep v neskladju s 1., 2., 44., 86. in 89. členom ustave ter 184. členom poslovnika državnega zbora, in ga odpravi.