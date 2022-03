V vrtcih in šolah danes večinoma le nujno varstvo

Večina vrtcev, osnovnih in srednjih šol bo danes ostala zaprta, tudi na nekaterih fakultetah ne bo pedagoškega procesa. Z današnjo stavko želijo zaposleni v vzgoji in izobraževanju opozoriti na to, da pristojni nočejo ovrednotiti dodatnih obremenitev, ki so spremljale epidemijo, in da je njihovo delo, v primerjavi s podobnimi profili v javnem sektorju, podcenjeno.

Resorna ministrica Simona Kustec je prepričana, da stavka ni prava pot in rešitev. Ponovila je stališče, da bo o dodatnih sistemskih javnofinančnih izdatkih odločala prihodnja vlada.

»Vsi skupaj smo si kot družba prizadevali, da v tem šolskem letu vrtci, šole in fakultete zaradi epidemije niti za en dan niso zapirali vrat, zato obžalujem, da se bodo zdaj ponekod v državi zapirali zaradi nejevolje nekaterih zaposlenih. Naj se za dobro šolajočih se in njihovih družin problemi rešujejo za skupno mizo in z dialogom,« se je odzvala Simona Kustec, prvič, odkar je 37.248 članov Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) 18. februarja izglasovalo podporo stavki. Pričakovali so vabilo vlade na pogajanja, kot delodajalcu nalaga tudi zakon o stavki, a ga do danes niso dobili.

Ministrica zagovarja vladno stališče, da v času, ko so že razpisane volitve v državni zbor, ne bodo sprejemali dodatnih sistemskih obremenitev javnih financ v breme naslednjega mandata. Za druga odprta vprašanja sindikatov, ki neposredno ne zadevajo sistemskih vsebin plačnega sistema, ki so v pristojnosti ekonomsko-socialnega sveta, bo, po njenih napovedih, ministrstvo v prihodnjih dneh organiziralo delovni sestanek. Dokončno besedo o morebitnih rešitvah pa morata v vsakem primeru imeti novi sestavi vlade in državnega zbora. »Na širši sistemski ravni so že vrsto let tudi na področju vzgoje in izobraževanja neurejeni problemi plačnih nesorazmerij, za katere je treba najti rešitev in jih urediti v okviru ekonomsko-socialnega sveta,« je še navedla. Povprečne plače so se med letoma 2019 in 2021 v javnem sektorju povišale za 14,8 odstotka, v zasebnem pa za 10,8. Vrtci, osnovne in glasbene šole so od oktobra 2020 do junija 2021 skupaj prejeli 149 milijonov evrov dodatkov zaradi epidemije, je še sporočila Simona Kustec.

Odsotnost z dela zaradi višje sile

»Ministrica ponavlja ne-odgovor vlade, ki sploh ne vključuje stavkovnih zahtev,« se je odzval Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza, in opozoril, da so nekateri podatki, s katerimi operira vladna stran, dvomljivi. »Primerjanje plač v javnem in zasebnem sektorju je standardna manipulacija, ki ne pomeni popolnoma nič. Ravno ta problem izpostavljamo – da so se plače v javnem sektorju gibale izrazito heterogeno, pri čemer lastni podatki vlade kažejo na to, da so najbolj zaostali prav zaposleni v vzgoji in izobraževanju. To je prikrivanje dejstev.« V stavki bo sodeloval tudi Visokošolski sindikat Slovenije, podporo so izrazili nekateri drugi sindikati in Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.

V Svizu so v ponedeljek napovedali, da bodo danes delo prekinili v 643 zavodih, včeraj se jih je še nekaj priključilo stavki. V večini vrtcev in osnovnih šol bodo zagotovili nujno varstvo. Po pojasnilu ministrstva za delo lahko starš v primeru, da je varstvo onemogočeno, uveljavlja odsotnost z dela zaradi višje sile, pri čemer je upravičen do polovice siceršnjega plačila.