Večina pediatrov za odprtje šol

Ljubljana – Kljub odločitvi ustavnega sodišča, da naj v primeru podaljšanja ukrepa zaprtja šol začasno zadrži izvrševanje tega odloka v šolah za otroke s posebnimi potrebami, se to ni zgodilo. Večina pediatrov, ki jih je za mnenje o odpiranju šol spraševalase je celo strinjala, da naj odprejo vse šole, saj da otroci niso pomemben vir okužb.Tina Bregant, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, je po odločitvi ustavnega sodišča poslala elektronsko sporočilo okoli 340 slovenskim pediatrom. Prosila jih je za mnenje o odpiranju šol, ker je morala vlada to vprašanje spet pretehtati. Velika večina pediatrov se je strinjala, da je treba odpreti vse vrtce in šole (vsaj za otroke do desetega leta), saj da študije kažejo, da ti otroci niso pomemben vir okužb. Bi pa morali ob odprtju strogo upoštevati vse zaščitne ukrepe in nositi maske.Pediatri so bili kritični do načrta sproščanja ukrepov, po katerem bi prej lahko šli k pedikerju in frizerju kot otroci v šolo. Ko bodo že odprte servisne dejavnosti, trgovine, smučišča …, se bodo otroci od četrtega razreda dalje in maturanti še vedno izobraževali na daljavo. V šole se bodo vrnili, ko se bo število okužb zmanjšalo pod 600 na dan in bo manj kot 500 hospitaliziranih. Dijaki od prvega do tretjega letnika pa bodo po tem načrtu doma, dokler ne bo okuženih manj kot 300 na dan. Nekateri sicer opozarjajo, da so tudi primeri otrok s hudimi zapleti po okužbi, a da absolutne varnosti nikoli ni in da so pri določenem odstotku ljudi mogoči zapleti pri vsaki bolezni. Stiske otrok pa so medtem vse večje, pediatri opažajo pasivnost otrok, brezup, celo depresijo, odvisnost od elektronskih naprav.Ali so sporočila pediatrov do vlade prišla, ni znano, vlada je ukrepe, ki zapirajo vse šole, podaljšala. Je pa vodja strokovne skupineglede vračanja otrok s posebnimi potrebami v šole za STA pojasnila, da »gre za majhno skupino prebivalstva in morebitna okužba med njimi ne bi pomembno vplivala na potek epidemije«. Dodala je, da je treba poskrbeti za varnost teh otrok, saj je vsaj pri nekaterih večje tveganje, da bi imeli težji potek covida-19, zato naj bo odpiranje teh šol individualno glede na posamezne institucije in glede na posameznega otroka.Ravnatelj Centra Janeza Levca Ljubljanaje dejal, da so jih z ministrstva zdaj vprašali za mnenje, kako bi odpirali zavod. Tudi Rovšek predlaga previdnost: »Zelo je odvisno od družine in čisto vsaka ima svojo zgodbo. Treba je ravnati zelo po pameti. Smo pa prepoznali nekaj staršev, ki bi to potrebovali, in tudi če je 'le' 20 odstotkov takih, bi za teh 20 odstotkov otrok odprli.«Starši, ki so vložili pobudo za presojo ustavnosti sklepov vlade in ministrice, so po naših informacijah zato, ker so šole za otroke s posebnimi potrebami kljub drugačni odločitvi ustavnega sodišča še vedno zaprte, vložili že novo pobudo za presojo ustavnosti vladnega odloka in ministričinega sklepa.