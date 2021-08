Večkilometrske zastoje pričakujejo že ta konec tedna

FOTO: Leon Vidic/Delo

Med letno turistično sezono je promet na slovenski cestah vsak dan močno povečan, največje obremenitve – tako na cestah kot na mejnih prehodih s Hrvaško – pa so med konci tedna. Zato večkilometrske zastoje, kakršni so bili prejšnji konec tedna, pričakujejo tudi v nadaljevanju avgusta in seveda že ta konec tedna, so sporočili z generalne policijske uprave.V izogib poslabšanju prometne varnosti, bo policija na avtocestah in drugih cestah v smeri proti mejnim prehodom angažirala dodatne policiste, izmene pa bodo okrepljene tudi na samih mejnih prehodih. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, za prehod meje s Hrvaško na številnih mejnih prehodih pričakujejo čakalne dobe za izstop iz Slovenije, na nekaterih tudi pri vstopu v državo.Policija opozarja vse, ki se med konci tedna odpravljajo na pot, naj se nanjo ustrezno pripravijo. Države imajo zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa vzpostavljene posebne režime prehajanja svojih državnih meja. »Potniki naj zato pred odhodom preverijo in pripravijo dokumente za prehajanje meja, izpolnijo spletne prijave za vstop v posamezne države (kot npr. Center Croatia) in pridobijo ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT.«Policija voznikom še svetuje, da pred začetkom vožnje preverijo stanje na cestah in mejnih prehodih , priporočajo tudi uporabo manj obremenjenih prehodov in da si pred potjo pripravijo potrebne dokumente.