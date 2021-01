Veleposlaništvo ZDA z razpisom za pomoč nevladnikom

Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji nadaljuje z razpisi, namenjenimi slovenskim nevladnim/neprofitnim organizacijam v okviru programa »NGO Small Grants«. Sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi je namenjeno krepitvi sodelovanja med državama, rok za prijavo projektnih nalog pa je do 15. marca, so sporočili z veleposlaništva.



Med prednostnimi vsebinami so: regionalno in čezatlantsko sodelovanje, zagotavljanje demokracije, človekovih pravic in varnosti, skupna zunanja politika, podjetništvo, preprečevanje korupcije, transparentnost, integriteta, neodvisno novinarstvo, človekove pravice, angažiranje mladih in aktivno državljanstvo ter zaščita in varstvo okolja.



Na razpis se lahko prijavijo le registrirane slovenske nevladne organizacije, projekti pa morajo imeti jasno določen začetek in čas trajanja. Običajno je sicer nepovratna pomoč v zneskih od tri do deset tisoč ameriških dolarjev, je še razbrati iz podatkov na spletni strani veleposlaništva.

