Velikansko gramoznico spreminjajo v rekreacijski park Zeleno jezero

Maja prihodnje leto bodo blizu Kidričevega odprli športno-rekracijski center Zeleno jezero (Green Lake), kakršnega pri nas še nimamo. Na delu skoraj 40-hektarske vodne površine v tamkajšnji gramoznici in ob njej urejajo vse potrebno za dolgo vrsto športnih aktivnosti od deskanja na vodi do odbojke na mivki, ob tem pa postavljajo še vso potrebno komunalno infrastrukturo.



V prvi fazi, ki bo končana prihodnjega maja, bodo uredili 10 hektarov površine, postavili 420-metrsko vlečnico za deskarje, uredili kamp za 70 šotorov, deset mest za avtodome, posebne tribune za 1400 obiskovalcev na obali, otroška igrišča in manjši gostinski obrat ter seveda veliko parkirišč. Zamisel o takšni športni in turistični ponudbi je skoraj osem let pilila in pripravljala občina Kidričevo, po pridobitvi vseh soglasij in gradbenega dovoljenja pa je poiskala še investitorje. To nalogo je prevzel konzorcij treh podjetij, ki mu je občina podelila koncesijo za 25 let. Skupno podjetje Športno rekreacijski center Pleterje so ustanovili Cestno podjetje Ptuj, Betonarna Kuhar iz Cerkvenjaka in hrvaško podjetje CWS (Cablewake Systems) z Reke. Občina pa je uredila še stavbno pravico (za vso dokumentacijo je porabila 91 tisoč evrov), do gramoznice pa je za 150 tisočakov zgradila še vodovod in kanalizacijo. Po oceni bodo koncesionarji za ureditev celotnega parka v treh fazah vložili še 1,7 milijona evrov.



V drugi fazi v letih 2020 in 21 bodo uredili še kopališče (voda se v gramoznici poleti segreje tudi do 27 stopinj), zato so morali pri Arsu pridobiti status kopalnih vod. Meritve so pokazale odlično kakovost, nekaj izmerjenih vrednosti je bilo primerljivih kar z vodo reke Soče. Poleg kopališča bo v kampu še bar, v tem času pa bodo postavili še drugo vlečnico za deskarje. Po zaključku teh del pa bodo do 2024 postavili še deset mobilnih hišic za goste, še 20 mest za avtodome in deset luksuznih šotorov, kot je načrte razkril direktor Cestnega podjetja Ptuj Martin Turk. Župan Kidričevega Anton Leskovar pa dodaja, da so pravkar pridobili še 46 tisočakov evropskih sredstev, s katerimi bodo na severovzhodnem delu gramoznice uredili naravovarstveno območje z učno potrjo o rastlinah in živalih.



Vodja projekta Green Lake Sara Kaučič posebej poudarja, da bodo vse možne aktivnosti v parku namenjene različnim generacijam, park pa bo postal s posebnim prireditvenim prostorom tudi kulturno prizorišče.



To umetno jezero je v resnici podtalnica Dravskega polja, ki se za meter in pol vsak dan pretaka proti glavnemu črpališču ptujskega vodovoda v slabih deset kilometrov oddaljeni Skorbi.



Iz gramoznice že desetletja kopljejo in odvažajo gramoz. "Tisti del površine, s katerega zdaj odkopavamo in odvažamo gramoz, lahko odkopavamo le skoraj do podtalnice, Potem ga bomo rekultivirali in pogozdili, tako da se vodna povšina kljub nadalnjemu kopanju ne bo povečevala," poudarja Turk.



Dovoljenja za kopanje gramoza tudi do deset metrov v podtalnico so podjetja v preteklosti dobivala pod pogojem, da okolico po eksploataciji povrnejo v prvotno stanje, ga ozelenijo in pogozdijo. Park, ki ga sedaj urejajo, je torej le drugačna sanacija gramoznice. Ta pa je že doslej s svojo kristalno modrozeleno barvo poleti privabljala številne kopalce, čeprav je bilo kopanje v njej uradno prepovedano.