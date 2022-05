Veliko za železnice, obnovljive vire in jedrsko elektrarno

Bojan Kumer bo vodil ministrstvo za infrastrukturo, po rekonstrukciji vlade pa bo po napovedi predsednika vlade Roberta Goloba prevzel novo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Potrdil pa je tudi to, da Alenki Bratušek zelo dobro kaže, da bo državna sekretarka. Napovedal je veliko pozornost železnici, ki je možnost za razogljičenje prometa.

Kumer, ki je bil zaposlen v Elektru Celje, Gen-I, Elektro energiji, bil dvakrat državni sekretar, je svojo predstavitev naslovil Zeleni prehod. Povedal je, da je za to ključno prilagajanje železniške infrastrukture. Ogromen potencial ima železniško omrežje do sosednjih držav in znotraj države. Vlada bo skušala skrajšati potovalne čase vlakov in zagotoviti taktne prevoze. »Železniški sektor mora biti konkurenčen, v službi gospodarstva in ljudi,« pravi Kumer. Železniški prevoz je pomemben tudi zaradi boja s podnebnimi spremembami in kot povezava na vse pomembne trge.

Visok tempo rekonstrukcij in gradnje cest se bo nadaljeval, je napovedal kandidat, vključno s tretjo razvojno osjo.

Energetika pa je v središču zanimanja gibanja Svoboda. Kumer je napovedal poseben zakon, ki bo poenostavil umeščanje OVE v prostor. Veliko priložnosti je tudi v povečanju učinkovitosti, kar prinese prenova stavb in tehnologije, kot so toplotne črpalke. Vlada se bo lotila tudi blažitve energetske draginje, treba bo kompenzirati cene goriv, pravi Kumer, pri tem pa see bodo osredotočili na ranljive skupine, kot so gospodinjstva, kmetje, deli gospodarstva. Nov nabor ukrepov bodo predstavili v začetku junija.

Železnice so možnost za razogljičenje prometa, pravi Bojan Kumer. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Gotovo pa se bo Slovenija priključila mehanizmu skupnih dobav energentov. Potekajo tudi pogovori s sosednjimi državami. »Težko je trditi, da je distribucija ali trgovec kriv za visoke cene. Naš fokus bo sprememba cena od dobavitelja do porabnika,« pravi Kumer, ki sicer ugotavlja, da je neplačevanje omrežnine ustavilo zeleni prehod za več mesecev, če ne let. To, kot kaže, ne bo med prihodnjimi ukrepi.

Na očitke iz stranke SDS, da se le pri nas ptiči zaletavajo v vetrnice, Avstrijci pa imajo na Muri hidroelektrarne, biosferno območje in večjo vrednost, je Kumer odgovoril, da hidroelektrarne podpira, a da se ti projekti pri vsem trudu ne premaknejo. Tudi če bi hoteli graditi na Muri, v tem mandatu to ne bi bilo mogoče. Opozoril pa je, da se okoljska zakonodaja na evropski ravni spreminja. »Razmišljamo o razpisu, ki bi določil minimalne standarde glede oddaljenosti, hrupa in drugega,« je napovedal Kumer.

Napovedal je tudi revizijo programa odlaganja radioaktivnih odpadkov, podaljšanje življenjske dobe obstoječe jedrske elektrarne in začetek umeščanja nove jedrske elektrarne v prostor. Pozornost bodo posvetili tudi modularnim jedrskim reaktorjem, o katerih iz tujine dobivajo dobre novice.