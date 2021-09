Desus verjetno ob vsaj enega poslanca

V nadaljevanju preberite:

Poslanci Desusa (Franc Jurša, Ivan Hršak in Branko Simonovič), ki so znotraj stranke večkrat poslušali očitke o svojeglavosti, so se včeraj skupaj s predsednikom sveta stranke Antonom Urhom pogovorili o razmerah v stranki. Te so se zaostrile po tem, ko je Jasnič po petkovi klavzuri izjavil, da bodo poslanci pozvani k odstopu, v poslanskih klopeh pa naj bi jih zamenjali nadomestni predstavniki Desusa. K temu, da bi se morali sedanjim poslancem odreči, je dejansko pozval le en udeleženec klavzure, kot se je izkazalo dan kasneje.