Vesele praznike!

, božično drevesce, plamen sveče na mizi in nasmeh naših bližnjih naj naredijo te praznike prav posebne.Sveti večer Poljaki tradicionalno praznujemo zelo slovesno. To je čas pričakovanja rojstva ljubezni, miru in upanja; najpomembnejši večer v letu. Že stoletja se zbiramo pri družinski mizi, da se skupaj veselimo skrivnosti, ko se dobrota skloni k človeku. Voščimo si z lomljenjem »opłatka« ‒ pšeničnega kruha v obliki hostije, ki je simbol edinosti. Nato sedemo k božični večerji, ki jo sestavlja dvanajst postnih jedi, pri mizi pa vselej pustimo prazen stol in pripravimo dodaten pogrinjek ‒ za tistega, ki bi morda nepričakovano potrkal na vrata našega doma.Poljaki smo božič v zgodovini praznovali v različnih okoliščinah, tako lepih kot težkih: v vojnih časih, ki so nam vzeli naše bližnje, in v časih miru in dobrobiti; v družinskem domu, polnem veselja, in v tujini, pogosto osamljeni. Vendar pa so nam svetloba betlehemske zvezde, božično drevesce, plamen sveče na mizi in nasmeh ljudi, ki so ta večer delili z nami, vedno prinesli božično veselje.Dragi slovenski prijatelji, skupaj z ženo Joanno vam v imenu vseh Poljakov in sodelavcevv Ljubljani voščiva vesele in mirne praznike. Kljub omejitvam, povezanim s pandemijo, naj vam božič prinese luč in upanje, novo leto pa naj bo za prelepo Slovenijo, ki sva jo iskreno vzljubila takoj, ko sva prišla, čas miru, edinosti in dinamičnega razvoja!Krzysztof Olendzki, veleposlanik Republike Poljske v Sloveniji