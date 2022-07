Visoka toplotna obremenitev se nadaljuje

Agencija za okolje za danes sredi dneva in popoldne napoveduje veliko toplotno obremenitev po nižinah Primorske, za nedeljo pa po celotni državi. V večjem delu države je tudi velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Po napovedih meteorologov bodo danes najvišje dnevne temperature od 27 do 31 stopinj Celzija, na Primorskem od 32 do 35 stopinj.

V nedeljo bo sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 12 do 19 stopinj, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 29 do 34, na Goriškem in v Vipavski dolini do 36 stopinj Celzija.

Po napovedih bo sončno tudi v ponedeljek in še nekoliko bolj vroče. V torek pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami, na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je s petkom za celotno državo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

V naravnem okolju je prepovedano kuriti, požigati in uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.