Vztrajajo pri ločnici in opozarjajo na škodo za ljudi

V nadaljevanju preberite:

Osnutek zakona o klinični psihoterapevtski in psihoterapevtski dejavnosti je v koalicijskem usklajevanju. Do rešitev, ki si jih je ministrstvo za zdravje zamislilo za ureditev tega področja, so kritični vsi, ki jih to zadeva, kar kaže skoraj 500 poslanih pripomb po avgusta končani javni razpravi. Na Zbornici kliničnih psihologov Slovenije (ZKP) in v Združenju za otroško in mladostniško psihiatrijo (ZOMP) opozarjajo, da kot stroka niti niso seznanjeni, kakšna je sedanja različica besedila, predvsem pa, da se sistematično uničuje strokovna obravnava pacientov na področju duševnega zdravja.