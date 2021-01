Nova razprava o odpiranju vrtcev in šol

08.03 V londonskih bolnišnicah kmalu ne bo več prostora

FOTO: Reuters

07.52 Na Kitajskem število novih okužb najvišje v zadnjega pol leta

Kitajska je od začetka epidemije poročala o 4634 smrtnih primerih in več kot 87.000 okužbah, največ v Wuhanu, kjer je virus najprej izbruhnil. FOTO: Thomas Peter/Reuters

7.02 Japonska za večino Tokia razglasila izredne razmere

00.30 Na vladi danes pričakovati razpravo o odpiranju vrtcev in šol

Bolnišnice v Londonu bi lahko bile zaradi covida-19 kmalu preobremenjene, trenutno jim je na voljo 5500 postelj s katerimi lahko operirajo v primeru velikega porasta okužb, so sporočili vodilni iz angleške državne zdravstvene službe. Regionalni zdravstveni direktor je v sredo popoldan prek zooma z najstarejšimi zdravniki v mestnih bolnišnicah delil zaskrbljujočo analizo, piše Guardian. V svojem poročilu je dr.dejal, da je ogromno ljudi, ki se zaradi covida-19 počutijo zelo slabo, kar pa bi lahko vodilo v nujno potrebo po 1932 do 5422 postelj do 19. januarja. Bolnišnice se bodo do takrat soočile z resnim pomanjkanjem postelj, tudi če se londonska bolnišnica Nightingale ponovno odpre in jim uspe povečati ponudbo postelj in če se ukrepi za omejitev širjenja koronavirusa, med njimi zadnji lockdown, že tretji v Angliji, izkažejo za učinkovite.Na Kitajskem v zadnjih nekaj dneh beležijo največji izbruh novega koronavirusa v zadnjega pol leta. Potem ko je bila epidemija v državi od poletja večinoma pod nadzorom in so beležili le izolirane primere okužb, se je v provinci Hebei v bližini Pekinga njihovo število v zadnjih dneh povzpelo na več kot 200, poročajo tuje tiskovne agencije. V zadnjem dnevu so na Kitajskem potrdili 63 novih okužb, kar je največ v enem dnevu od lanskega julija, oblasti pa skušajo izolirati žarišče virusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Večino novih okužb so potrdili v mestu Shijiazhuang, glavnem mestu province Hebei, ki leži približno 300 kilometrov severovzhodno od Pekinga. Na tem območju so zaprti nekateri stanovanjski predeli, zaprti so vrtci in šole, prekinjene so prometne povezave z avtobusi, vlaki in letali.Japonska naj bi danes za širšo območje Tokia razglasila izredno stanje, in sicer po tem, ko so v glavnem mestu in po državi poročali o rekordnem številu primerov koronavirusa, navaja Guardian. Premierse je znašel pod pritiskom lastnih zdravstvenih strokovnjakov, da ukrepa, saj se država spopada s tretjim valom okužb, ki je bil veliko hujši od tistih, ki so jih zaznavali prej. Tokio je v sredo zabeležil 591 novih primerov okužb, medtem ko je število vseh okuženih po državi preseglo 6.000, kar je tudi največ doslej. Ukrepi, ki bodo začeli veljati jutri in bodo v veljavi do 7. februarja, bodo manj strogi od zapiranja nekaterih drugih držav in v primerjavi s pomladnim izrednim stanjem na Japonskem. Šole ne bodo zaprte, dovoljeno bo nadaljevanje športnih prireditev, pri čemer bo zgornja meja za gledalce 5000 ljudi oziroma 50-odstotna zasedenost pri vseh manjših prizorišč.Na današnji seji vlade je pričakovati razpravo o možnosti odpiranja šol in vrtcev. Sredino srečanje premierjas predstavniki vzgoje in izobraževanje je sicer pokazalo, da vlada in zdravstvena stroka nista najbolj naklonjeni temu, da bi se učenci prve triade v šolo vrnili že prihodnji teden ali da bi se odprli tudi vrtci.Kot je namreč na sredinem srečanju povedal Janša, je postopno odpiranje vrtcev in šol v največji meri odvisno od epidemiološkega položaja, ki pa se po sprostitvi nekaterih ukrepov med božično-novoletnimi prazniki poslabšuje in bo tako verjetno še vsaj deset dni.