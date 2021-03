Vlada na današnji seji o ukrepih, tudi o premiku policijske ure

7.20 V Braziliji največ smrti v enem dnevu

6.55 Vlada danes o ukrepih

V torek je Brazilija dosegla še en neslaven rekord – umrlo je največ oseb s covidom-19 v enem dnevu, in sicer 3251. Medtem ko se epidemiološko stanje v Braziliji znova slabša, je včeraj vodenje zdravstvenega resorja kot četrti minister za zdravje med epidemijo prevzel kardiolog. V državi se sicer soočajo s pomanjkanjem cepiv. Z inštituta Fiocruz, ki ga financira država, so sporočili, da bodo aprila proizvedli 18,8 milijona odmerkov cepiva AstraZeneca, sprva pa so obljubili 30 milijonov odmerkov, piše tiskovna agencija Reuters. Dva odmerka cepiva je doslej prejelo 2,6 odstotka odraslih prebivalcev Brazilije, 7,6 odstotka pa je prejelo eno dozo. Potem ko je vrhovno sodišče pred kratkim razveljavilo sodbe nekdanjemu predsedniku Luizu Ignaciu Luli da Silvi , saj da je bilo sojenje pristransko, je včeraj zavrnilo še obravnavo Bolsonarove pritožbe zaradi omejevanja gospodarskih dejavnosti z ukrepi, ki so jih z namenom preprečevanja širjenja virusa uvedli v posameznih zveznih državah.Vlada se bo danes seznanila z epidemiološkimi razmerami in razpravljala o morebitnih ukrepih. Svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, ki je zasedala v ponedeljek, po neuradnih informacijah STA zaostrovanja ukrepov vladi ni predlagala. Svetujejo, da tudi šole ostanejo odprte po nespremenjenem režimu. In medtem ko naj bi v ponedeljek večina članov skupine soglašala s tem, da omejitev gibanja ponoči ni strokovno utemeljena, pa se je menda v torek tehtnica prevesila v smer, da njenega umika vladi ne predlagajo.Pred dvema tednoma je bil na mizi tudi predlog notranjega ministra, da bi omejitev ob daljšem dnevu vsaj zamaknili, denimo zvečer na 22. uro, a je Hojs v torek za STA pojasnil, da danes tega ne bo znova predlagal, »saj je bil dogovor, da bo svetovalna skupina ta teden ponovno preučila njegov predlog oziroma se morda odločila celo za večje sproščanje«.