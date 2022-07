Vlada potrdila predlog zakona o spremembah družinskega zakonika

Vlada je na današnji dopisni seji potrdila besedilo predloga zakona o spremembah družinskega zakonika in ga v DZ poslala po skrajšanem postopku, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Predlog sledi odločitvi ustavnega sodišča, s katero je to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok.

Ustavno sodišče je minuli teden odločilo, da je zakonodajna ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le osebi različnega spola in da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka, v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije.

Za odpravo neustavnosti časa pol leta

DZ ima pol leta za odpravo neustavnosti, do sprememb zakonodaje pa velja, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol in da lahko istospolna partnerja, ki živita v partnerski zvezi, skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca. Predlog zakona o spremembah družinskega zakonika ugotovljeno neustavnost po navedbah vlade odpravlja, že takoj po odločitvi ustavnega sodišča pa je skorajšnjo potrditev potrebnih zakonskih sprememb napovedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

S predlaganimi rešitvami se v skladu z odločitvami ustavnega sodišča po pojasnilih vlade zagotavlja nediskriminatorna obravnava partnerskih razmerij raznospolnih in istospolnih partnerjev pri opredelitvi zakonske zveze. Enaka obravnava se ureja tudi za partnerje, ki niso sklenili zakonske zveze in živijo v zunajzakonski skupnosti.

S spremenjeno definicijo zakonske zveze ter ureditvijo zunajzakonske skupnosti za raznospolne in istospolne partnerje bodo partnerji v teh zvezah izenačeni v vseh pravnih posledicah, ki jih določa družinski zakonik ter tudi na drugih pravnih področjih, med drugim v pogojih, ki jih zakonik določa glede posvojitve, navajajo na vladi.

S tem bo po njenem mnenju realizirana odločba ustavnega sodišča, zato sprememba določb družinskega zakonika v tem delu ni potrebna.