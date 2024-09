Vlada prestavlja veleposlanika Žbogarja na Malovrhov položaj

V nadaljevanju preberite:

Potrdila se je ocena predsednice republike Nataše Pirc Musar, da je bilo vladno imenovanje Samuela Žbogarja za vodjo posebne misije za članstvo Slovenije v varnostnem svetu OZN nenavadno. Vlada zdaj postopno ukinja posebno misijo, Žbogarja pa želi po odhodu Boštjana Malovrha nastaviti za vodjo stalnega predstavništva Slovenije v OZN.

Na zunanjem ministrstvu so potrdili, da so na začetku leta objavili interni razpis za vodje diplomatskih in konzularnih predstavništev, med katerimi izstopa položaj vodje stalnega predstavništva, kjer je bil do začetka avgusta na veleposlaniškem položaju Boštjan Malovrh, kamor ga je imenovala vlada Janeza Janše.

V skladu z določili zakona o zunanjih zadevah pa mora Žbogar, če želi zasesti novi veleposlaniški položaj za štiri leta, tri mesece prebiti v domovini na pripravah, poleg tega mora vlada opraviti vse potrebne postopke, vključno s predstavitvijo Žbogarja pristojnemu parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko. Če vlada ne želi obiti določil zakona, bi moral Žbogar veliko dragocenega časa, ki bi ga sicer namenil za delo v varnostnem svetu v času predsedovanja, prebiti v Sloveniji.