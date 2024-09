Varnostni svet ZN je prvič zasedal pod predsedstvom Slovenije

Prvo septembrsko zasedanje Varnostnega sveta ZN pod slovenskim predsedstvom je bilo v sredo posvečeno razmeram v Gazi, govorniki na čelu s predsedujočim Samuelom Žbogarjem pa so ponavljali pozive za izpustitev talcev in prekinitev ognja. Tudi to zasedanje se je končalo brez sklepov.

Predsedujoči VS ZN Samuel Žbogar FOTO: David Dee Delgado/Reuters

»Le premirje bo olajšalo trpljenje talcev ter njihovih družin. Ponovno obsojamo napad, ki so ga 7. oktobra izvedli pripadniki Hamasa. Pozivamo k popolnemu dostopu Mednarodnega odbora Rdečega križa do talcev in k njihovi takojšnji izpustitvi,« je dejal Žbogar in obsodil umor talcev.

Zasedanje je s pomočjo zahodnih stalnih članic Varnostnega sveta ZN (ZDA, Velika Britanija, Francija) zahteval Izrael zaradi umora šestih talcev, katerih trupla so odkrili v soboto, obenem pa v imenu Palestincev tudi Alžirija zaradi nadaljevanja izraelskega nasilja v Gazi in na Zahodnem bregu.

Zapostavljeni tako talci kot Palestinci

Slovenija je obe zahtevi združila v skupno zasedanje, na katerem so poročali generalna podsekretarka ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo, direktorica za operacije v Uradu ZN za usklajevanje humanitarne pomoči (Ocha) Edem Wosornu, direktorica izraelske otroške bolnišnice Efrat Bron Harlev in izraelska aktivistka za človekove pravice Yuli Novak.

DiCarlo je med drugim obsodila umor talcev in izraelsko nasilje na Zahodnem bregu, Wosornu je dejala, da za civiliste v Gazi že dolgo ni nobenega varnega zavetišča več, Bron Harlev pa je govorila o psiholoških travmah otrok izraelskih talcev in žrtev napada Hamasa.

Zelo ostra je bila direktorica izraelske levičarske skupine B'Tselem Novak, ki je izraelsko vlado obtožila, da ji okupacija in naseljevanje pomenita več kot človeška življenja. »Vlada cinično izkorišča nacionalno travmo po napadu Hamasa, da z grozljivim nasiljem napreduje svojo okupacijo in zagotavlja judovsko prevlado med reko Jordan in Sredozemljem. Pri tem vsak dan izvaja zločine nad Palestinci,« je dejala.

Novi izraelski predstavnik je s seboj prinesel podobe talcev in pripovedoval njihove zgodbe. FOTO: David Dee Delgado/Reuters

Članice VS so po vrsti obsojale usmrtitev talcev, izrekale pohvale agencijam ZN za uspešno akcijo cepljenja proti otroški paralizi in pozivale k miru ter izpustitvi talcev. »Po vsem svetu je čutiti ogorčenje. V Palestini so ogorčeni, ker jih mednarodna skupnost zavrača. Ogorčenje je na izraelskih ulicah. Ogorčena je svetovna javnost. Slovenska javnost je ta teden izrazila ogorčenje zaradi vzporednih realnosti in kritizirala politično realnost naših nenehnih razprav brez rešitev,« je dejal Žbogar.

Pozval je k izpustitvi talcev, premirju v Gazi, koncu vojaških operacij in nasilja izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu, kakor tudi spoštovanju odločitev Meddržavnega sodišča v Haagu, resolucij Varnostnega sveta in mednarodnega prava. »Menimo, da bi moral Varnostni svet nadaljevati z dvema korakoma: z odločnim enotnim pozivom k zaključku pogajanj o prekinitvi ognja pod vodstvom Egipta, Katarja in ZDA ter z osredotočeno razpravo o mirovnem procesu, ki bi nas pripeljal do rešitve dveh držav,« je dejal in spomnil, da to podpirajo vsi.

Več članic na nasprotnih bregovih

Pred njim sta se v besedni dvoboj spustila namestnika veleposlanikov Rusije in ZDA. Američan Robert Wood je Dmitrija Poljanskega po kritikah na račun ameriške politike do Izraela pohvalil, da ga po novem zanima spoštovanje Ustanovne listine ZN ter izrazil pričakovanje, da se bo torej ruska vojska umaknila iz Ukrajine. Poljanski je odvrnil, da se bo umaknila po koncu posebne varnostne operacije.

Palestinski predstavnik Rijad Mansur je zatrdil, da Palestinci niso manjvredna bitja. FOTO: David Dee Delgado/Reuters

Na koncu sta besedo dobila še predstavnika Izraela in Palestine. Rijad Mansur je za tablico z napisom »država Palestina« zatrdil, da je cilj fašističnega izraelskega režima Palestina brez Palestincev, premierju Benjaminu Netanjahuju pa ni mar za življenja talcev.

Spomnil je, da mir zahtevajo tudi milijoni Izraelcev, ki demonstrirajo na ulicah, ter zagotovil, da Palestinci verjamejo v vladavino prava in svetost vsakega življenja. »Nismo manjvredna bitja,« je dejal.

Novi izraelski veleposlanik Danny Danon je kazal fotografije ubitih talcev in predstavljal njihove življenjske zgodbe. Čeprav so vsi udeleženci razprave obsojali smrt talcev in zahtevali izpustitev preostalih, je očital, da mednarodni skupnosti ni mar zanje ter nazorno opisoval spolne zlorabe talk v ujetništvu Hamasa.

»Če bi vam res bilo mar zanje, bi sprejeli resolucijo, ki opredeljuje Hamas kot teroristično organizacijo,« je dejal in zatrdil, da je Izrael sprejel vse mirovne predloge posrednikov, Hamas pa jih zavrača.